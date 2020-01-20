19 января 2020

Россияне высказались о работе в праздники и выходные дни

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новогодняя Москва. Москва, дворники
Больше половины россиян выходили на работу в новогодние праздникиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Больше половины россиян — 52% — работали в новогодние праздники, однако они заявляют, что эффективность их труда была мала. Исследование провели специалисты сервиса Работа.ру.

Почти две трети россиян — 62% — относятся к выходу на работу в праздничные и выходные дни спокойно, называя такую необходимость «приемлемой». При этом 58% заявляют, что не считают работу в праздники эффективной. Данные исследования приводит РИА «Новости».

Специалисты сервиса отмечают, что за праздничные и выходные дни работодатель обязан оплатить работу в двойном размере или предоставить дополнительный день отдыха. Заставить работать сотрудника в праздники можно только с его письменного согласия.

Ранее россияне признались, что празднование Нового года им обошлось в 14,4 тысячи рублей. Как напоминает RT, больше половины россиян (51%) выступают за продолжительные январские каникулы, однако треть (33%) опрошенных считают столь длительный отдых неудачным решением.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...