Россияне высказались о работе в праздники и выходные дни

Больше половины россиян — 52% — работали в новогодние праздники, однако они заявляют, что эффективность их труда была мала. Исследование провели специалисты сервиса Работа.ру.
Почти две трети россиян — 62% — относятся к выходу на работу в праздничные и выходные дни спокойно, называя такую необходимость «приемлемой». При этом 58% заявляют, что не считают работу в праздники эффективной. Данные исследования приводит РИА «Новости».
Специалисты сервиса отмечают, что за праздничные и выходные дни работодатель обязан оплатить работу в двойном размере или предоставить дополнительный день отдыха. Заставить работать сотрудника в праздники можно только с его письменного согласия.
Ранее россияне признались, что празднование Нового года им обошлось в 14,4 тысячи рублей. Как напоминает RT, больше половины россиян (51%) выступают за продолжительные январские каникулы, однако треть (33%) опрошенных считают столь длительный отдых неудачным решением.