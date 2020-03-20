В Итальянском городе Бергамо армия на грузовиках вывозит тела умерших от коронавируса. Отмечается, что местный крематорий не справляется.
«Десять военных автомобилей проехали через город, перевозя 65 гробов. Еще столько же остается на кладбище», — сообщает Corriere Della Sera. По данным издания, в больницах не хватает места для пациентов, также наблюдается критическая нехватка медицинского персонала.
В крематории Бергамо, где сейчас больше всего пострадавших, очередь на кремацию усопших превышает две недели, пишут argumenti.ru. Как отмечает издание, гробы с погибшими от коронавируса стоят возле церквей.
В Италии выявлено более 40 тысяч случаев заражения коронавирусом, вылечиться удалось более 4 тысячам пациентов, скончалось почти 3,5 тысячи инфицированных.
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