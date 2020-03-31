Волонтерами «Единой России» на период пандемии стали более 76 тысяч человек

«Единая Россия» вовлекла в свои волонтерские центры, работающие с 19 марта, 76 327 активистов для оказания помощи жителям в период пандемии коронавируса. За полторы недели добровольцы обзвонили уже 516 393 человека из групп риска (в основном, ветераны Великой Отечественной войны, пенсионеры) и предложили им свою поддержку.
Волонтерские центры действуют в различных регионах страны, например, активисты находятся в постоянном контакте с пожилыми людьми в Тюменской области, рассказал секретарь тюменского отделения партии Андрей Артюхов. По его словам, добровольцы покупают пенсионерам и ветеранам продукты, регулярно общаются с ними по телефону.
Волонтеры «Единой России» в Курганской области за несколько дней совершили свыше четырехсот звонков, а также навестили примерно сто пожилых жителей региона, сообщил секретарь реготделения партии Евгений Кафеев. Кроме этого, активисты раздали гражданам около 500 комплектов масок, а также информационные памятки о борьбе с коронавирусной инфекцией. А руководитель «Комбината питания», член Курганского политсовета «Единой России» Вячеслав Тяжельников взял на себя обязанность по доставке обедов лицам, находящимся в режиме самоизоляции.
Также политическая организация оказывает помощь врачам, которые борются с распространением коронавируса. Так, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что центральный исполнительный комитет партии передаст поликлиникам Москвы 20 дополнительных автомобилей. В Тыве отделение партии предоставит врачам транспорт, а в Новосибирске оплатит такси медикам, работающим с гражданами в период самоизоляции.