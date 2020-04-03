Университет при правительстве РФ: в стране может резко увеличиться количество банкротов

Россияне могут использовать процедуру упрощенного банкротства из-за ухудшения экономической ситуации в стране Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В России может резко вырасти число граждан, подающих заявления о банкротстве или берущих кредитные каникулы с целью стабилизировать свое материальное положение из-за тяжелой экономической ситуации. Об этом сообщается в исследовании Финансового университета при Правительстве РФ.

Как сообщается в исследовании, с учетом планируемого упрощения процедуры банкротства, количество россиян, воспользовавшихся такой возможностью, в 2020 году может составить от 140 до 300 тысяч человек, в то время как в 2019 году таких людей было чуть менее 69 тысяч. «Еще 3% россиян готовы сегодня попросить банк о кредитных каникулах, или знают о подобных намерениях среди своих друзей и знакомых», — пишет «Российская газета». Отмечается, что этот показатель в четыре раза больше, чем годом ранее и может составить до 200 тысяч человек.

Отмечается, что в настоящий момент правительство России готовит дополнительный комплекс мер. Ожидается, что он позволит россиянам, оказавшимся в сложном экономическом положении, проходить процедуру банкротства в упрощенном порядке — без судебных разбирательств и с минимальными издержками. Также предложен пакет мер по упрощенному оформлению кредитных каникул.

Согласно данным опроса, проведенного в ходе исследования, наибольшим спросом процедура упрощенного банкротства пользуется в Москве, Тольятти, Астрахани, Смоленске, а также в Краснодаре. Наименьший интерес к этому наблюдается в Симферополе, Севастополе, Махачкале, Якутске и Грозном.

Больше всего заинтересованных в кредитных каникулах зафиксировано в Сочи, Санкт-Петербурге, Москве, Ярославле и Краснодаре. Меньше всего — в Махачкале, Грозном, Симферополе, Чите и Барнауле.

Ранее сообщалось, что граждане России начали массово интересоваться кредитными каникулами, о которых ранее в своем обращении заявил президент страны Владимир Путин. Количество обращений идет на сотни тысяч в день. При этом банки начинают подозревать, что открывшейся возможность могут воспользоваться и те, кто не пострадал от ухудшения экономической ситуации, передает телеканал 360.