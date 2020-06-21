Ефремова вырежут из сериала после смертельного ДТП

Кроме того, актера заменят в театре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова лишили главной роли в сериале «Вампиры средней полосы». Об этом журналистам рассказал российский артист Дмитрий Лысенков.

«Сериал „Вампиры средней полосы“, съемки которого стартовали в Смоленской области еще до эпидемии, останется без Михаила Ефремова — хотя у него была главная роль деда Славы, бессмертного вампира Святослава Вернидубовича», — пишет «Комсомольская правда». Отмечается, что съемочный цикл еще не завершен, поэтому создатели проекта могут переиграть историю и вырезать Ефремова из сюжета. Кроме того, актера заменят в театре. Его роли будет исполнять сын Никита Ефремов.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня. Актер, двигаясь по Садовому кольцу на своем джипе, выехал на встречную полосу и протаранил фургон. Водитель Сергей Захаров погиб в результате ДТП. Позже выяснилось, что артист был в состоянии алкогольного опьянения. Ефремов был отправлен под домашний арест до 9 августа. Было возбуждено уголовное дело, актеру грозит до 12 лет тюрьмы. Ранее адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев ответил на слухи о желании актера свести счеты с жизнью.

Добавлено: Позже актер Дмитрий Лысенков рассказал «Газете.Ru», что информация не соответствует действительности. «Я говорил о том, что сериал „Вампиры средней полосы“ не доснят — из-за пандемии остановилось [его] производство. А во время пандемии случилась эта история с Михаилом Ефремовым. Дальнейшее развитие событий — не в моей компетенции, поэтому я не знаю, что будет происходить. Возможно, будет заменен артист», — сказал Лысенков.

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