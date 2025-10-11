«Пустая разрушающая энергия»: Вика Цыганова разнесла моду на 90-е

Певица Вика Цыганова не разделяет возросшего интереса к эпохе 90-х годов. В беседе с URA.RU исполнительница пояснила, что молодежь, которая сегодня интересуется той эстетикой, сталкивается с серьезной проблемой.
«Музыка 90-х возвращается. Дети фотографируют грязные подъезды, грязные кухни. Все это такое облезлое… Мы когда сидели на кухнях в то время, говорили о творчестве, как свести музыку, обсуждали актеров, кто как сыграл в спектакле. А сегодня в этом всем чувствуется одиночество. Как будто это люди находятся на отшибе вообще всего. И наполнены только какой-то агрессивной черной энергией, пустотой, разрушающей», — говорит Цыганова.
По мнению певицы, в детях и молодежи надо взращивать культуру и красоту, чтобы в будущем у нас было здоровое общество. То, чем сейчас интересуется подрастающее поколение, совершенно не способствует этому.
«Понятно, что молодые люди — всегда нигилисты, дерзят, находятся в поиске. Но идеологическая составляющая не должна давить на человека. Должны быть определенные рамки в ценностях наших, в традициях. Они должны быть как указующий вектор, который ведет к свету и добру», — резюмировала певица.
Вика признавалась, что 90-е оставили страшный след на ее семье. Тогда ее маме, заведующей детским садом, приходилось охранять свое учреждение от грабителей с ружьем.
Ранее певица Лолита в беседе с URA.RU заявила: она не считает, что сегодня мода на 90-е.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.