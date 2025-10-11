В Израиле вывесили флаги США перед приездом Трампа

Трамп вскоре посетит Иерусалим
Трамп вскоре посетит Иерусалим Фото:

В Иерусалиме в преддверии визита президента США Дональда Трампа были вывешены американские флаги. По информации RT, ожидалось, что американский лидер посетит город 12 или 13 октября. В рамках визита планировалось его личное приветствие освобожденных заложников ХАМАС и выступление в израильском парламенте.

События происходят на фоне подписанного ранее соглашения между Израилем и ХАМАС по первому этапу сделки, касающейся сектора Газа. Данное соглашение, как предполагается, создавает дипломатический контекст для предстоящего визита американского президента.

Также отмечалось, что впоследствии глава движения ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя сделал заявление о том, что Израиль освободит всех палестинских детей и женщин в секторе. Это заявление, по всей видимости, было связано с выполнением условий достигнутых договоренностей.

