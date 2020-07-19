Умерла звезда сериалов «Убойная сила» и «Тайны следствия»

Подписчики в социальной сети соболезнуют смерти Макаровой
Актриса Марина Макарова умерла на 46-м году жизни. Об этом сообщается на странице Костромского камерного драматического театра в соцсети «ВКонтакте».
Она сыграла роли в таких сериалах, как «Убойная сила», «Тайны следствия», «Литейный» и других. «Нет слов. Светлый, отзывчивый, талантливый человек», — говорится в сообществе театра. Отмечается, что актриса заслужила любовь и вечную память поклонников. Подписчики в социальной сети соболезнуют родным и близким Макаровой.
В июне у актрисы был диагностирован рак желудка четвертой стадии. Об этом сообщает РИА «Новости».
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