В случае контакта с зараженным в самолете россиян поместят на карантин в Турции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 28 июля, — 230-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 140-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных в мире увеличилось на 228 719, достигнув отметки в 16 655 473. Выздороветь за все время пандемии удалось 10 233 020 пациентам (+190 491). Жертвами COVID-19 стали 657 675 человека (+4 431).

Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где диагноз поставлен 4 433 410 американцам. Следом идут Бразилия (2 443 480) и Индия (1 482 503). Россия в этом списке занимает четвертую строчку с 818 699 случаями заражения.

Вакцина и лекарство от коронавируса

Массовая вакцинация в России начнется не раньше 2021 года, считает глава Российской академии наук Александр Сергеев. При этом люди из группы риска и врачи должны будут получить препарат раньше. Президент США Дональд Трамп тем временем заявил, что американская вакцина будет готова раньше — к концу 2020-го . Он пообещал, что сделает лекарство доступным для всего мира и намерен распространить порядка 300 млн доз уже к январю.

В Аргентине стартовало испытание на людях новой гиперимунной сыворотки . Эксклюзивную разработку опробуют на 242 пациентах в среднем и тяжелом состоянии. Препарат представляет собой разновидность пассивной иммунизации, которая заключается в введении антител пациентам. Это позволяет блокировать и предотвращать распространение инфекции.

Коронавирус в России

Российские школьники не будут полностью переходить на дистанционный формат обучения. С таким заявлением выступил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, 1 сентября в стране пройдут традиционные линейки, после которых ученики вернутся к привычному формату образования. Учебным учреждениям будет рекомендовано отказаться от массовых мероприятий, а до 14 сентября в каждой школе будет дежурить медик.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рекомендовал россиянам в ближайшее время воздержаться от поездок за границу, чтобы не создавать угрозу новых вспышек коронавируса. Говорит, сейчас велик риск начала второй волны, из-за которой ряду стран уже приходится снова вводить ограничения.

Что касается отдыха, Ассоциация туроператоров России опубликована на своем сайте правила въезда в Турцию. Помимо заполненной анкеты от россиян ничего не требуется, но если коронавирус выявят у кого-либо из туристов, на карантин могут поместить даже его соседей в самолете. Цены на авиабилеты по этому направлению, к слову, выросли на 30-40%.

У обвиняемого в госизмене журналиста и экс-советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова — подозрение на COVID-19. Симптомы появились в прошедшие выходные. Сейчас он изолирован в камере СИЗО «Лефортово», доступ к нему имеют только врачи, сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Затянувшийся карантин поставил бизнес в трудное положение. И если компании в сфере торговли могут увести часть деятельности в онлайн, то для реального сектора экономики это невозможно. Как избежать падения производств, реально ли найти резервы без инвестиций, на какую помощь государства рассчитывать и подходящее ли сейчас время для нововведений — в эфире на youtube-канале URA.RU 29 июля в 16:00 (мск).

Коронавирус в мире

Европа начала готовиться ко второй волне распространения вируса из-за вспышек заболевания, сообщила газета The Guardian. В качестве примера издание приводит ситуацию в Каталонии, где из-за 8 тысяч новых случаев заражения вновь вводят карантин. Обеспокоены ситуацией также власти Германии, Франции, Греции и Бельгии.

В бельгийской провинции Антверпен, к слову, вводится комендантский час . Теперь с 23:30 до 06:00 жители должны оставаться дома. Исключением является поездка на работу или в больницу. Такое решение было принято местным кризисным комитетом по итогам срочного заседания, длившегося более восьми часов.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус объявил о созыве чрезвычайного комитета для оценки ситуации с пандемией в мире . По итогу работы группа специалистов должна будет обсудить распространение COVID-19 и дать руководству соответствующие советы.