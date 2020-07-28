Сегодня, 28 июля, — 230-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 140-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных в мире увеличилось на 228 719, достигнув отметки в 16 655 473. Выздороветь за все время пандемии удалось 10 233 020 пациентам (+190 491). Жертвами COVID-19 стали 657 675 человека (+4 431).
Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где диагноз поставлен 4 433 410 американцам. Следом идут Бразилия (2 443 480) и Индия (1 482 503). Россия в этом списке занимает четвертую строчку с 818 699 случаями заражения.
Вакцина и лекарство от коронавируса
Массовая вакцинация в России начнется не раньше 2021 года, считает глава Российской академии наук Александр Сергеев. При этом люди из группы риска и врачи должны будут получить препарат раньше. Президент США Дональд Трамп тем временем заявил, что
В Аргентине стартовало испытание на людях
Коронавирус в России
Российские школьники не будут полностью переходить на дистанционный формат обучения. С таким заявлением выступил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, 1 сентября в стране пройдут традиционные линейки, после которых ученики вернутся к привычному формату образования. Учебным учреждениям будет рекомендовано отказаться от массовых мероприятий, а до 14 сентября в каждой школе будет дежурить медик.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рекомендовал россиянам в ближайшее время воздержаться от поездок за границу, чтобы не создавать угрозу новых вспышек коронавируса. Говорит, сейчас велик риск начала второй волны, из-за которой ряду стран уже приходится снова вводить ограничения.
Что касается отдыха, Ассоциация туроператоров России опубликована на своем сайте правила въезда в Турцию. Помимо заполненной анкеты от россиян ничего не требуется, но если коронавирус выявят у кого-либо из туристов, на карантин могут поместить даже его соседей в самолете. Цены на авиабилеты по этому направлению, к слову, выросли на 30-40%.
У обвиняемого в госизмене журналиста и экс-советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова — подозрение на COVID-19. Симптомы появились в прошедшие выходные. Сейчас он изолирован в камере СИЗО «Лефортово», доступ к нему имеют только врачи, сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.
Затянувшийся карантин поставил бизнес в трудное положение. И если компании в сфере торговли могут увести часть деятельности в онлайн, то для реального сектора экономики это невозможно. Как избежать падения производств, реально ли найти резервы без инвестиций, на какую помощь государства рассчитывать и подходящее ли сейчас время для нововведений — в эфире на youtube-канале URA.RU 29 июля в 16:00 (мск).
Коронавирус в мире
Европа начала готовиться
В бельгийской провинции Антверпен, к слову,
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус объявил о созыве чрезвычайного комитета для
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