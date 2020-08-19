«Беларуськалий» пообещал увольнять тех, кто не будет работать (Архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Члены правительства разослали на госпредприятия письма с призывом вводить санкции против бастующих сотрудников. Ответственностью за забастовки своим рабочим уже пригрозил «Беларуськалий».

«Участие в забастовках или собраниях, проводимых без соблюдения трудового законодательства, является нарушением трудовой дисциплины и влечет применение мер ответственности», — приводит текст писем TUT.BY. На предприятиях бастуют всего по 20-200 рабочих, считают власти. С их стороны это прямое причинение вреда предприятию, уверено правительство Беларуси.

Так, среди заводов, заявивших о санкциях для рабочих, оказался второй в мире по производству калия комбинат «Беларуськалий». Руководство комбината заявило, что «промыло мозги» своим сотрудникам, и пообещало увольнять бастующих.

Белорусский премьер-министр Роман Головченко подчеркнул, что «Беларуськалий» из-за волнений среди рабочих, уже столкнулся с сокращением объемов производств. Головченко объяснил, что забастовки законны только при наличии трудового конфликта внутри предприятия. Политика не должна становиться причиной остановки заводов, считает премьер.

Белорусская оппозиция объявила общенациональную забастовку 13 августа. На улицы вышли рабочие крупнейших в мире заводов, в том числе БелАЗа. В пресс-службе предприятия уже прокомментировали ситуацию. В БелАЗе рассказали, что из 10 тысяч человек бастовать вышли только 100, пишет RT.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.