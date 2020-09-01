Новости кризиса 2 сентября: пенсионеры получат прибавку, олигархи России теряют миллиарды

Рубль теряет позиции по отношению к евро Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Рубль за последние сутки показывает рост к доллару — американская валюта торгуется на отметке в 73,5 рубля (-0,21), евро, напротив, усилилось и стоит 88,1 рубля (+0,32). Нефть марки Brent укрепила позиции по состоянию на 2 сентября и торгуется на отметке в 45,97 доллара за бочку (+0,86%), топливо бренда WTI подорожало до 43,12 доллара за баррель (+0,84%).

Россияне перешли в максимальный с 2006 года режим экономии — согласно данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, за первое полугодие 2020-го россияне сократили потребительские расходы в среднем на 11,5 тысяч рублей. Это максимум за 13 лет. На первом месте по сокращению расходов оказались москвичи, в среднем за полгода они стали тратить меньше на 41 тысячу рублей.

Ситуация в России

В РФ выросла доля кредитных карт среди реструктуризированных долгов. По данным кредитного агентства АКРА, в апреле этот показатель составлял 1%, а в августе уже 12%. Объем реструктурированной задолженности по кредиткам достиг 80—85 миллиардов рублей.

Правительство России выделило еще 58 миллиардов рублей на президентские выплаты медикам, а также на пособия для детей от трех до семи лет. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. На выплаты медикам уйдет 22 миллиарда.

64% жителей РФ не поддерживают инициативу по списанию средств банками со «спящих» счетов клиентов, сообщается в исследовании компании IDF Eurasiа. Авторы инициативы предлагают списывать долги со счетов, по которым больше года не удавалось установить идентификационные данные клиента. Поддерживают такое нововведение только 14% опрошенных.

Самые богатые люди России в 2020 году обеднели на 16,7 миллиарда рублей, сообщается в рейтинге Bloomberg Billionaires Index. Расчеты проводили, смотря на цену акций компаний, в которых бизнесмены имеют долю. В рейтинге оказалось 23 россиянина. Самым богатым, по версии BBI, остается совладелец «Норникеля» Владимир Потанин — его капитал сократился на 1,54 миллиарда долларов и составляет 26,5 миллиарда.

Минстрой РФ предложил разрешить использовать маткапитал для улучшения жилищных условий без обращения в судебные органы. В министерстве считают, что такая мера облегчит процесс приобретения недвижимости.

В сентябре ряд россиян получит дополнительные выплаты к пенсии. Граждане старше 80 лет получат прибавку в 5 686 рублей. Пенсионеры, чьи дети учатся на очном отделении в вузах получат доплату от 1 895 до 5 686 рублей. Дополнительные 1 421 рубль получат пенсионеры, живущие в селах и имеющие не менее 30 лет «сельского» стажа.

Ситуация в мире

Переговоры о частичной продаже соцсети TikTok американским корпорациям осложнились. По данным The Wall Street Journal, возникли вопросы о законности передачи технологий , лежащих в основе сервиса. Участники консультаций выясняют, должны ли китайские власти одобрить передачу алгоритмов покупателю. Из-за этого сделка может затянуться, считают инсайдеры.

Денежно-кредитная политика США должна перейти от стабилизационной фазы к адаптивной в ближайшие месяцы, заявили в Федеральной резервной системе страны. По данным ФРС, экономика США сталкивается с рисками после «коронакризиса», которые могут помешать ее восстановлению. В частности, по-прежнему высока угроза большого количества увольнений и банкротств предприятий.

Вашингтон вскоре анонсирует новые меры по защите инновационных разработок от похищения Китаем, рассказал госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, США расширят действие ряда инструментов в интересах экономики, подробности появятся в ближайшие дни или недели.

Что дальше

Дефицит бюджета России в 2020 году составит 10% , спрогнозировал экономист Василий Колташов. Он отметил, что часть дефицита могут перенести на следующий год, чтобы избежать резкого скачка.

Больше трети россиян, пытающихся найти работу, боятся не устроиться на место с хорошей зарплатой и условиями труда. По данным HeadHunter, такие опасения есть у 39% россиян. Еще 32% боятся вообще не найти работу, а 27% опасаются не оправдать ожиданию нового работодателя или попасть к мошенникам.

31% граждан России копят деньги на будущее своих детей , сообщили в страховой компании«Росгосстрах жизнь». 26% откладывают деньги на оплату репетиторов и обучение в вузе, еще 5% копят деньги для крупных покупок или откладывают их без конкретной цели. Планируют начать откладывать деньги на будущее детей 21% россиян.

Обзор новостей об экономическом кризисе и советы, как выйти из него без потерь. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть telegram-канал @uranews, где мы оперативно публикуем самое важное.