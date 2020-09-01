Новости кризиса 2 сентября: пенсионеры получат прибавку, олигархи России теряют миллиарды

Рубль за последние сутки показывает рост к доллару — американская валюта торгуется на отметке в 73,5 рубля (-0,21), евро, напротив, усилилось и стоит 88,1 рубля (+0,32). Нефть марки Brent укрепила позиции по состоянию на 2 сентября и торгуется на отметке в 45,97 доллара за бочку (+0,86%), топливо бренда WTI подорожало до 43,12 доллара за баррель (+0,84%).
Россияне перешли в максимальный с 2006 года режим экономии — согласно данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, за первое полугодие 2020-го россияне сократили потребительские расходы в среднем на 11,5 тысяч рублей. Это максимум за 13 лет. На первом месте по сокращению расходов оказались москвичи, в среднем за полгода они стали тратить меньше на 41 тысячу рублей.
Ситуация в России
В РФ
Правительство России выделило еще 58 миллиардов рублей на президентские выплаты медикам, а также на пособия для детей от трех до семи лет. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. На выплаты медикам уйдет 22 миллиарда.
64% жителей РФ не поддерживают инициативу
Самые богатые люди России в 2020 году обеднели на 16,7 миллиарда рублей, сообщается в рейтинге Bloomberg Billionaires Index. Расчеты проводили, смотря на цену акций компаний, в которых бизнесмены имеют долю. В рейтинге оказалось 23 россиянина. Самым богатым, по версии BBI, остается совладелец «Норникеля» Владимир Потанин — его капитал сократился на 1,54 миллиарда долларов и составляет 26,5 миллиарда.
Минстрой РФ предложил разрешить использовать маткапитал для улучшения жилищных условий без обращения в судебные органы. В министерстве считают, что такая мера облегчит процесс приобретения недвижимости.
В сентябре ряд россиян получит дополнительные выплаты к пенсии. Граждане старше 80 лет получат прибавку в 5 686 рублей. Пенсионеры, чьи дети учатся на очном отделении в вузах получат доплату от 1 895 до 5 686 рублей. Дополнительные 1 421 рубль получат пенсионеры, живущие в селах и имеющие не менее 30 лет «сельского» стажа.
Ситуация в мире
Переговоры о частичной продаже соцсети TikTok американским корпорациям осложнились. По данным The Wall Street Journal, возникли вопросы
Денежно-кредитная политика США должна перейти
Вашингтон вскоре анонсирует
Что дальше
Дефицит бюджета России в 2020 году
Больше трети россиян, пытающихся найти работу,
31% граждан России
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