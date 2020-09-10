10 сентября 2020

Жириновский захотел провести парад дружбы и любви в Беларуси

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча кандидата в президенты России Владимира Жириновского со студентами УрФУ. Екатеринбург , портрет, жириновский владимир, жест рукой
С помощью парада депутат хочет показать белорусам, что Россия не собирается захватывать их страну Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести в Белоруссии парад дружбы и любви. Для этих целей политик хочет привезти в Минск 100 тысяч патриотично настроенных россиян.

«Мы приедем на поездах рано утром, проведем шикарный фестиваль русско-белорусской дружбы, пообедаем драниками и вечерним поездом уедем домой в Москву», — пишет Жириновский в своем telegram-канале. Цель акции, по словам политика — показать белорусам, что Россия не собирается захватывать их страну.

Ранее либерал-демократ поставил ящик пива на то, что Белоруссия войдет в состав России до конца этого года. Соответствующий спор он заключил с ведущим радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Нарышкиным.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...