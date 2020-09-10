Жириновский захотел провести парад дружбы и любви в Беларуси

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести в Белоруссии парад дружбы и любви. Для этих целей политик хочет привезти в Минск 100 тысяч патриотично настроенных россиян.
«Мы приедем на поездах рано утром, проведем шикарный фестиваль русско-белорусской дружбы, пообедаем драниками и вечерним поездом уедем домой в Москву», — пишет Жириновский в своем telegram-канале. Цель акции, по словам политика — показать белорусам, что Россия не собирается захватывать их страну.
Ранее либерал-демократ поставил ящик пива на то, что Белоруссия войдет в состав России до конца этого года. Соответствующий спор он заключил с ведущим радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Нарышкиным.
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