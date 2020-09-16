Немецкое издание вспомнило о давних призывах Алексея Навального Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В российских Телеграм-каналах обсуждают оказавшимися фейками сообщения о вероятности введения санкций ЕС в отношении бизнесменов Романа Абрамовича, Алишера Усманова и главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, источником которых стал пост Телеграм-канала Доктор Сосновский. Последний со ссылкой на немецкую газету Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что вышеуказанные лица могут попасть под санкции из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, который сейчас проходит лечение в берлинской клинике Шарите.

Новости об этом опубликовал и ряд российских СМИ. URA.RU перевело статью под названием «Против вилл путинской элиты» (Gegen die Villen der Putin-Elite) и обнаружило, что в ней не было информации том, что власти Евросоюза могут ввести санкции против Абрамовича, Шувалова и Усманова. Обзорная статья авторства московского корреспондента FAZ Катарины Вагнер в основном представляет из себя ретроспективу высказываний Навального о западных санкциях:

«Активист российской оппозиции Алексей Навальный, из-за отравления которого сейчас обсуждают новые санкции против России, часто призывал Запад к более жестким карательным мерам. Например, после отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери в марте 2018 года. В своей трансляции на YouTube (…) он сказал, что многие россияне ожидали, что „британцы, наконец, накажут олигархов“. Он назвал три имени: Романа Абрамовича и Алишера Усманова, двух миллиардеров, которые инвестировали и жили в Лондоне в течение многих лет, а также Игоря Шувалова, тогдашнего заместителя премьер-министра, а ныне главы ВЭБ.РФ, у которого Навальный предположил наличие роскошной квартиры в правительственном районе Лондона.»

В другой части статьи, издание упоминает, что «Абрамович, Усманов и Шувалов регулярно бывают в ЕС и владеют недвижимостью в Германии и Австрии, поэтому запрет в ЕС их бы непосредственно затронул».

Во всей остальной статье о бизнесменах не упоминается. Тут ссылка на оригинальную статью.