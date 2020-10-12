Температура воздуха выше средней климатической нормы установится в ноябре в европейской части России. Об этом рассказал глава Росгидромета Игорь Шумаков.
«В европейской части нашей страны в октябре погода будет в пределах климатической нормы, в ноябре — чуть теплее ее», — цитирует Шумакова РИА «Новости». В декабре тепло уйдет, и температура вернется в норму, предполагает эксперт.
Шумаков подчеркнул, что более точные долгосрочные прогнозы делать пока рано. Сейчас можно только сравнивать с климатической нормой.
12 октября москвичей предупредили о скором выпадении снега, пишет агентство Nation News. В этот же день климатолог рассказал об аномалии, которая за последние 30 лет поменяла российскую погоду.
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