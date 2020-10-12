12 октября 2020

В какой части России будет теплый ноябрь. Прогноз Росгидромета

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Клипарт. С-Петербург, жилые дома, снег в городе, ноябрь, улица 6советская
Холода вернутся уже в декабре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Температура воздуха выше средней климатической нормы установится в ноябре в европейской части России. Об этом рассказал глава Росгидромета Игорь Шумаков.

«В европейской части нашей страны в октябре погода будет в пределах климатической нормы, в ноябре — чуть теплее ее», — цитирует Шумакова РИА «Новости». В декабре тепло уйдет, и температура вернется в норму, предполагает эксперт.

Шумаков подчеркнул, что более точные долгосрочные прогнозы делать пока рано. Сейчас можно только сравнивать с климатической нормой.

12 октября москвичей предупредили о скором выпадении снега, пишет агентство Nation News. В этот же день климатолог рассказал об аномалии, которая за последние 30 лет поменяла российскую погоду.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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