Баста рассказал о новом альбоме «40» Фото: Владимир Андреев

Рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко) после четырехлетнего перерыва презентовал в шоу «Вечерний Ургант» новый альбом. Ивану Урганту он рассказал, что долго не мог придумать обложку к альбому в итоге за него это сделали дети.

«Мы не могли никак придумать обложку, решили разыграть конкурс с призом, было очень много интересного, креатива, крутых решений. Потом увидели в сети обложку, ее нарисовали дети в ИЗО-школе», — рассказал Урганту Баста. На обложке изображена цифра 40 и несколько портретов музыканта, нарисованных юными художниками.

В эфире Ургант предложил Басте отведать раков, за этим занятием они отвечали на вопросы поклонников музыканта. В частности, Баста рассказал, что новый альбом состоит из 23 трэков. Вместе с ним записывали песни для альбома Скриптонит, ATL, Noize MC, T-Fest, ODI, Эрика Лундмоен, ANIKV и Moscow Gospel Team. Рэпер признался, что показывает каждый альбом перед выходом, как коллегам, так и жене.

Он также рассказал, что Алла Пугачева оценила его творчество во время эфира на «Музыкалити». «Ей приглянулся недавно вышедший моя песня с Zivert „Не болей“. Она [Алла Борисовна] сказала, что „помню делала такую же в 78-м“. Я ей ответил: „Вы с таким количеством мужиков спели, что мы ничего нового предложить эстраде уже не сможем“», — рассказал о диалоге с Пугачевой Баста.

Ранее Баста на портале Мusic.Аpple рассказал, что новый альбом подводит определенную черту в его жизни. «Я попытался в этом альбоме говорить от лица себя 18-летнего, это такая попытка сыграть в машину времени. Этот альбом — черта определенная, этот альбом — итог. 40 лет, которые я прожил, и то, кем я стал, — все это в этом альбоме», — написал музыкант. Последняя пластинка Басты — «Баста 5» — вышла в 2016 году в двух частях. После этого Василий Вакуленко занимался другими проектами.