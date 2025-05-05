В Москве задержали подозреваемых в инсценировке более 500 ДТП

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Подозреваемые после инсценировки ДТП обращались за страховыми выплатами, которые распределяли между собой
Подозреваемые после инсценировки ДТП обращались за страховыми выплатами, которые распределяли между собой Фото:

В Москве задержаны восемь человек, подозреваемых в инсценировке более 500 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с целью получения страховых выплат на сумму свыше 100 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Автоподставы казались группе мужчин прибыльным делом, пока в их дверь не постучались полицейские. Мои московские коллеги задержали 8 подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования на сумму свыше 100 млн рублей», — написала Волк в своем telegram-канале. По ее словам, с 2021 по 2025 год злоумышленники совершили более 500 преднамеренных ДТП. Они были задержаны не только в Москве, но и в Подмосковье и Волгоградской области при поддержке Росгвардии.

Следствие установило, что подозреваемые приобретали подержанные иномарки и использовали их для фиктивных аварий. После этого они обращались за выплатами в страховые компании, а полученные деньги распределяли между собой. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в сфере страхования, все фигуранты арестованы.

Ранее в Санкт-Петербурге также была пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся инсценировкой ДТП для получения страховых выплат. В сентябре 2024 года мошенники организовали фиктивную аварию с участием автомобиля «Мерседес» и получили от страховой компании 400 тысяч рублей, после чего были задержаны силовиками.

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В Москве задержаны восемь человек, подозреваемых в инсценировке более 500 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с целью получения страховых выплат на сумму свыше 100 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Автоподставы казались группе мужчин прибыльным делом, пока в их дверь не постучались полицейские. Мои московские коллеги задержали 8 подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования на сумму свыше 100 млн рублей», — написала Волк в своем telegram-канале. По ее словам, с 2021 по 2025 год злоумышленники совершили более 500 преднамеренных ДТП. Они были задержаны не только в Москве, но и в Подмосковье и Волгоградской области при поддержке Росгвардии. Следствие установило, что подозреваемые приобретали подержанные иномарки и использовали их для фиктивных аварий. После этого они обращались за выплатами в страховые компании, а полученные деньги распределяли между собой. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в сфере страхования, все фигуранты арестованы. Ранее в Санкт-Петербурге также была пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся инсценировкой ДТП для получения страховых выплат. В сентябре 2024 года мошенники организовали фиктивную аварию с участием автомобиля «Мерседес» и получили от страховой компании 400 тысяч рублей, после чего были задержаны силовиками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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