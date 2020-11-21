Выяснилось, какие подарки на Новый год обижают россиян

Мужчинам не нравится, когда им дарят предметы личной гигиены, а женщины заявили, что не в восторге от магнитов и брелоков на Новый год. Об этом говорят результаты исследования онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.
«Для 8% респондентов самым неудачным новогодним подарком, который им довелось получить, стали предметы одежды. Носки, футболки, свитера, домашние халаты — все это лучше купить самому», — цитируют исследование РИА Новости.
Худшие новогодние подарки, по мнению женщин (4% опрошенных) — свечи, брелоки, статуэтки и магниты. Кроме того, 3% опрашиваемых не любит, когда им дарят конфеты, шоколад или торт.
18% россиян считают, что дарить ласты, разводной ключ и шариковую ручку — не лучшая затея. Остальные 24% опрашиваемых отметили, что худший новогодний подарок — отсутствие этого самого подарка.
Тем временем новогодние празднования под угрозой в нескольких городах России. В Перми не будут строить ледовый городок, а в Челябинске не будут проводить новогоднюю елку во дворце пионеров. Кроме того, там рассматривают возможность отмены новогодних елок и праздничных мероприятий для детей.
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