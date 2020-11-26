В Нижнем Тагиле снизили вероятность смертей от коронавируса

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Вакцинация от гриппа на областном рынке на Громова. Екатеринбург, вакцина, укол, прививка, шприц одноразовый, шприц, прививка от гриппа, вакцина от гриппа, вакцинация
Медики предупреждают, что наложение гриппа и коронавируса может быть особенно опасно Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Почти половина жителей Нижнего Тагила поставила прививку от гриппа, чем серьезно снизила опасность летальных исходов в случае заболевания коронавирусом. Как сообщили URA.RU в мэрии, вакцину ввели 156,5 тысячи горожан.

«Это почти половина всех жителей Нижнего Тагила — 45,7% населения. В первую очередь прививку получили дети, медики, педагоги, студенты, во вторую — рабочие заводов и сотрудники торговли. В целом, сотрудники промышленности и торговли недостаточно активно участвуют в прививочной кампании», — рассказали в управлении социальных программ и семейной политики мэрии.

В Нижнем Тагиле проживает чуть больше 340 тысяч человек. По плану до конца года нужно привить 222,5 тысячи человек. На этой неделе в город поступила ещё одна партия вакцин для взрослых — 13 тысяч доз. Прививку можно поставить бесплатно в любой поликлинике при наличии паспорта, уточнили в муниципалитете.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что вирус гриппа увеличивает количество рецепторов, чувствительных к коронавирусу на слизистой дыхательных путей. В случае одновременного с гриппом инфицирования COVID-19 протекает тяжело, высок риск летального исхода.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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