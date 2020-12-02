В Кремле ответили, кто первый получит вакцину «Спутник V»

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Вакцина «Спутник V» не уйдет за границу, пока россияне не сделаю прививки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Отечественную вакцину «Спутник V», разработанную Центром имени Гамалеи, в первую очередь получат граждане России, и только потом врачи обсудят возможность перевода препарата за границу. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

2 декабря глава Минздрава России Михаил Мурашко презентует в ООН вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщает RNS. «Абсолютный приоритет — россияне. Внутреннее производство, которое уже разворачивается, будет обеспечивать потребности Россиян. Что касаться возможных потребителей за рубежом. Они будут обеспечены за счет производственных цепочек РФПИ [Российский фонд прямых инвестиций], которые выстраиваются с зарубежными партнерами», — сказал Песков во время конференц-колла.

Сейчас в России зарегистрировано две вакцины от коронавируса: от Центра имени Гамалеи и «Эпиваккорон» из научного центра «Вектор». Сотрудники последнего утверждают, что разрабатывают еще три препарата от COVID-19. Также в ближайшее время начнутся испытания препарата на подростках. При этом в Европе решили ограничить применение российской вакцины «Спутник V».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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