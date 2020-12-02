В Кремле ответили, кто первый получит вакцину «Спутник V»

Отечественную вакцину «Спутник V», разработанную Центром имени Гамалеи, в первую очередь получат граждане России, и только потом врачи обсудят возможность перевода препарата за границу. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
2 декабря глава Минздрава России Михаил Мурашко презентует в ООН вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщает
Сейчас в России зарегистрировано две вакцины от коронавируса: от Центра имени Гамалеи и «Эпиваккорон» из научного центра «Вектор». Сотрудники последнего утверждают, что разрабатывают еще три препарата от COVID-19. Также в ближайшее время начнутся испытания препарата на подростках. При этом в Европе решили ограничить применение российской вакцины «Спутник V».
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