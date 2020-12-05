Захарова считает фантастикой призыв США по «Северному потоку — 2»

Призыв посольства США в Берлине в адрес ФРГ и ЕС наложить мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2» является политической агрессией. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова на своей странице в Facebook напомнила о статье, вышедшей в The Washington Times в 2014 году, в которой была представлена совершенно противоположная позиция. Там упоминались заявление администрации Рейгана 1981 года, в котором было предостережение, что «поставки российского газа через Украину ослабят Запад».
«Фантастика какая-то… куда, когда и как бы она [наша газовая труба] ни шла, какими бы договорами она ни была легитимизирована, вызывает у США десятилетиями одну реакцию — политической агрессии и незаконного противодействия», — отметила Захарова.
«Хочется сказать Вашингтону: „Нельзя играть против правил. Если вы хотите быть ответственным игроком в международной экономике, надо играть по правилам“. Знаете, кто сказал? Кондолиза Райс и снова в контексте российского газа (цитата по той же The Washington Times, 6 января 2006 года)», — добавила официальный представитель МИД.
Ранее посольство США в Германии призвало ФРГ и Евросоюз наложить мораторий на строительство «Северного потока — 2», пишет RT. В американском дипломатическом ведомстве выступили с заявлением,что проект газопровода является «политическим инструментом».
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