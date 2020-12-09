Ученые ответили, как мощная магнитная буря скажется на здоровье

Из-за большого выброса корональной массы (вещества звездной короны) с Солнца, которая достигла Земли 9 декабря, здоровье людей не пострадает, но вероятны сбои в технике и рост черной плесени. Об этом в разговоре с URA.RU предупредил астроном и создатель образовательного проекта KantrSkrip Павел Скрипченко.
На Солнце 8 декабря случилась средняя вспышка класса C7, благодаря которой произошел выброс корональной массы. 9 декабря в 22:00 по московскому времени этот выброс достигнет Земли.
«Во время сильных вспышек на Солнце с поверхности звезды срывается большое количество частиц — быстрых электронов. Магнитосфера Земли подвергается бомбардировке этими частицами, поэтому с техникой, особенно со спутниковыми системами, безусловно, взаимодействие есть. Наиболее опасным это становится для космонавтов», — отметил он.
Астроном также рассказал, что напрямую магнитные колебания на людей не влияют, однако могут ускорить рост грибков черной плесени. «Микроорганизмы размножаются быстрее в период солнечной активности, но это косвенные, а не прямые процессы. Однако если влияние магнитных бурь на рост микроорганизмов докажут, можно будет связать периоды активности Солнца и неурожай злаков или рост некоторых инфекционных заболеваний», — резюмировал он.
Со словами Павла Скрипченко о том, что на людей магнитные бури не влияют, согласен и военный врач, врач-терапевт высшей категории, научный журналист и медицинский блогер Алексей Водовозов. «Люди часто связывают плохое самочувствие и вспышки на Солнце: они себя накручивают, и очень удобно списать психосоматику на солнечную активность. Но есть и те, кто действительно страдает серьезными заболеваниями, например, артериальной гипертензией, которая протекает годами. Но они не идут обследоваться, потому что считают, что во всем виноваты вспышки», — заключил ученый в разговоре с URA.RU.
Предыдущая вспышка на Солнце произошла в конце ноября. Она стала самой крупной с 2017 года и вызвала помехи в радиосвязи.
Подписывайтесь на URA.RU в