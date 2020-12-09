Ученые ответили, как мощная магнитная буря скажется на здоровье

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Цех проката широкой балки Нижнетагильского металлургического комбината. Нижний Тагил, жар, металлургия, раскаленный металл, огонь, солнце, шлак, лава, вулкан, солнечные пятна, пятна на солнце
Буря не опасна для людей, но оборудованию повредить может Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из-за большого выброса корональной массы (вещества звездной короны) с Солнца, которая достигла Земли 9 декабря, здоровье людей не пострадает, но вероятны сбои в технике и рост черной плесени. Об этом в разговоре с URA.RU предупредил астроном и создатель образовательного проекта KantrSkrip Павел Скрипченко.

На Солнце 8 декабря случилась средняя вспышка класса C7, благодаря которой произошел выброс корональной массы. 9 декабря в 22:00 по московскому времени этот выброс достигнет Земли.

«Во время сильных вспышек на Солнце с поверхности звезды срывается большое количество частиц — быстрых электронов. Магнитосфера Земли подвергается бомбардировке этими частицами, поэтому с техникой, особенно со спутниковыми системами, безусловно, взаимодействие есть. Наиболее опасным это становится для космонавтов», — отметил он.

Астроном также рассказал, что напрямую магнитные колебания на людей не влияют, однако могут ускорить рост грибков черной плесени. «Микроорганизмы размножаются быстрее в период солнечной активности, но это косвенные, а не прямые процессы. Однако если влияние магнитных бурь на рост микроорганизмов докажут, можно будет связать периоды активности Солнца и неурожай злаков или рост некоторых инфекционных заболеваний», — резюмировал он.

Со словами Павла Скрипченко о том, что на людей магнитные бури не влияют, согласен и военный врач, врач-терапевт высшей категории, научный журналист и медицинский блогер Алексей Водовозов. «Люди часто связывают плохое самочувствие и вспышки на Солнце: они себя накручивают, и очень удобно списать психосоматику на солнечную активность. Но есть и те, кто действительно страдает серьезными заболеваниями, например, артериальной гипертензией, которая протекает годами. Но они не идут обследоваться, потому что считают, что во всем виноваты вспышки», — заключил ученый в разговоре с URA.RU.

Предыдущая вспышка на Солнце произошла в конце ноября. Она стала самой крупной с 2017 года и вызвала помехи в радиосвязи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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