Интернет-магазины не справляются с заказами перед Новым годом

Покупатели интернет-магазинов сталкиваются с различными сложностями при получении своих заказов. Сами магазины проблемы признают, объясняя их возросшим спросом и нехваткой курьеров.
«Один из покупателей Wildberries в Москве заявил, что его заказ задерживается уже на два дня сверх оговоренного срока доставки. Компания продолжает уведомлять об отсрочках», — пишет «
Wildberries предупредила, что в связи с возросшей нагрузкой время доставки в некоторых регионах может увеличиться. Представитель Ozon признал, что перед праздниками на площадке быстро заканчиваются ходовые товары. Причина, по его словам, в том, что россияне покупают все в последний момент. Ситуацию усугубляет и общепит, предприятия которого в период пандемии активно пользуются услугами курьеров, объяснил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.
Ранее президент и председатель Совета Гильдии маркетологов Игорь Березин в беседе с URA.RU рассказал, как можно сэкономить на покупке техники. По его словам, прежде всего нужно присмотреть понравившиеся модели и дождаться ближайшей распродажи: Черной пятницы, Киберпонедельника или новогодней распродажи.
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