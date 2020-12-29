Интернет-магазины не справляются с заказами перед Новым годом

Новогодние посылки смогут получить не все Фото: Анна Майорова © URA.RU

Покупатели интернет-магазинов сталкиваются с различными сложностями при получении своих заказов. Сами магазины проблемы признают, объясняя их возросшим спросом и нехваткой курьеров.

«Один из покупателей Wildberries в Москве заявил, что его заказ задерживается уже на два дня сверх оговоренного срока доставки. Компания продолжает уведомлять об отсрочках», — пишет « Коммерсант ». На сайте IKEA сотрудник издания обнаружил объявление о технических неполадках. Сейчас его там нет, но калькулятор для расчета стоимости доставки отключен по техническим причинам.

Wildberries предупредила, что в связи с возросшей нагрузкой время доставки в некоторых регионах может увеличиться. Представитель Ozon признал, что перед праздниками на площадке быстро заканчиваются ходовые товары. Причина, по его словам, в том, что россияне покупают все в последний момент. Ситуацию усугубляет и общепит, предприятия которого в период пандемии активно пользуются услугами курьеров, объяснил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Ранее президент и председатель Совета Гильдии маркетологов Игорь Березин в беседе с URA.RU рассказал, как можно сэкономить на покупке техники. По его словам, прежде всего нужно присмотреть понравившиеся модели и дождаться ближайшей распродажи: Черной пятницы, Киберпонедельника или новогодней распродажи.