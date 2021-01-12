Выживший при пожаре екатеринбуржец рассказал подробности ЧП

По словам подростка, в квартире распивали алкоголь Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пожар на втором этаже девятиэтажного дома в Екатеринбурге мог произойти из-за непотушенной сигареты. Об этом рассказал выживший 17-летний Артем.

По его словам, в квартире мать мальчика, отчим и друг семьи распивали алкоголь и курили сигареты в темноте. «Ночью Артём проснулся от запаха дыма: он сразу выбежал из квартиры — позже юношу забрали в больницу (туда за ним приехал родной папа). Мама и друг погибли. По словам Артема, пожар мог случиться как раз из-за той самой сигареты», — пишет telegram-канал Mash. По словам Артема, электричества в квартире не было больше месяца. Его отключили за неуплату.

Пожар в девятиэтажке в Екатеринбурге произошел в ночь на 12 января. Возгорание случилось в квартире на втором этаже. На данный момент известно, что при возгорании погибли восемь человек (90 человек эвакуировали в гимназию №176). Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что жертв можно было избежать, если бы люди не открывали двери, пустив в свои квартиры ядовитый дым, а ждали ли бы приезда пожарных на балконах.