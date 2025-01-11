Сражающийся на стороне Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ) британец Джей Фрейзер предостерег своих соотечественников, которые участвуют в боевых действиях на Украине за ВСУ. Фрейзер похвастался ликвидацией более десятка украинских солдат и заявил, что также уничтожили наемников из Великобритании.
«Продолжайте посылать сюда своих парней из британской армии. Мы будем продолжать отправлять их домой в коробках. Несчастный случай на тренировке, не так ли? Ладно, тренировка с чем — как попасть под ракету „Кинжала“?» — заявил Фрейзер. Видео с обращением к соотечественникам он прислал в редакцию британской газеты The Scottish Sun.
Он также отметил, что на его счету уже более десятка смертей. «На данный момент у меня есть десять подтвержденных убийств», — сообщил Фрейзер.
Фрейзер ранее был работником пивоварни MERCENARY. 24-летний мужчина родом из Данблейна, графство Пертшир (Шотландия), уже долгое время находится на службе в российских вооруженных силах. Семья от него отвернулась из-за того, что он участвует в военных действиях.
За ВСУ сражается большое количество наемников из разных стран. Более 13 тысяч наемников прибыли на Украину, чтобы участвовать в СВО. ВС РФ за время проведения боевых действий удалось ликвидировать более шести тысяч боевиков.
Ранее британский наемник Джозеф Макдональд сообщил, что иностранцы, которые сражаются за ВСУ, бегут с поля боя. Они боятся обстрелов ВС РФ и тяжелых условий боевых действий.
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