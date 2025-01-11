11 января 2025

Newsweek: в США сочли позором, что их компании платят России налоги

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США стали рекордсменами по налоговым выплатам в российский бюджет
США стали рекордсменами по налоговым выплатам в российский бюджет Фото:

Бывший посол США в России Майкл Макфол выразил возмущение в связи с оставшимися в России американскими компаниями, которые продолжают платить налоги в российский бюджет, сообщает Newsweek. По его мнению, это способствует финансированию СВО на Украине.

«Абсолютно позорно, что американские компании решили остаться в России и субсидировать [СВО]. Еще не поздно поступить правильно», — сказал Макфол Newsweek.

Согласно последним данным, американские компании стали крупнейшими иностранными налогоплательщиками в России в 2023 году. В частности, корпорация Philip Morris International внесла в бюджет России 220 миллионов долларов, а компании PepsiCo и Mars — 135 и 99 миллионов долларов соответственно.

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Бывший посол США в России Майкл Макфол выразил возмущение в связи с оставшимися в России американскими компаниями, которые продолжают платить налоги в российский бюджет, сообщает Newsweek. По его мнению, это способствует финансированию СВО на Украине. «Абсолютно позорно, что американские компании решили остаться в России и субсидировать [СВО]. Еще не поздно поступить правильно», — сказал Макфол Newsweek. Согласно последним данным, американские компании стали крупнейшими иностранными налогоплательщиками в России в 2023 году. В частности, корпорация Philip Morris International внесла в бюджет России 220 миллионов долларов, а компании PepsiCo и Mars — 135 и 99 миллионов долларов соответственно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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