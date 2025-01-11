Newsweek: в США сочли позором, что их компании платят России налоги

Бывший посол США в России Майкл Макфол выразил возмущение в связи с оставшимися в России американскими компаниями, которые продолжают платить налоги в российский бюджет, сообщает Newsweek. По его мнению, это способствует финансированию СВО на Украине.
«Абсолютно позорно, что американские компании решили остаться в России и субсидировать [СВО]. Еще не поздно поступить правильно», — сказал Макфол Newsweek.
Согласно последним данным, американские компании стали крупнейшими иностранными налогоплательщиками в России в 2023 году. В частности, корпорация Philip Morris International внесла в бюджет России 220 миллионов долларов, а компании PepsiCo и Mars — 135 и 99 миллионов долларов соответственно.
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