11 января 2025

США отказали дипломатам из России в поездке на мемориальную церемонию

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Дипломатов РФ не пригласили на мемориальную церемонию
Дипломатов РФ не пригласили на мемориальную церемонию Фото:

Власти США отказали российским дипломатам в согласовании поездки в Элизабет-Сити для участия в мемориальной церемонии, посвященной 80-й годовщине гибели советских летчиков. Об этом сообщило посольство России в Вашингтоне.

«Яркое подтверждение (желания США предать забвению сотрудничество с РФ во времена Второй мировой войны — прим. URA.RU) — отказ в согласовании поездки росдипломатов в город Элизабет-Сити для проведения мемориальной церемонии», — говорится в заявлении диппредставительства России. Содержание привело РИА Новости.

Дата является годовщиной гибели советских летчиков-участников проекта «Зебра», которые перегоняли гидросамолеты из США в СССР. Церемония, прошедшая без участия российских дипломатов, была отмечена опусканием на воду алых гвоздик в знак памяти о погибших.

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Власти США отказали российским дипломатам в согласовании поездки в Элизабет-Сити для участия в мемориальной церемонии, посвященной 80-й годовщине гибели советских летчиков. Об этом сообщило посольство России в Вашингтоне. «Яркое подтверждение (желания США предать забвению сотрудничество с РФ во времена Второй мировой войны — прим. URA.RU) — отказ в согласовании поездки росдипломатов в город Элизабет-Сити для проведения мемориальной церемонии», — говорится в заявлении диппредставительства России. Содержание привело РИА Новости. Дата является годовщиной гибели советских летчиков-участников проекта «Зебра», которые перегоняли гидросамолеты из США в СССР. Церемония, прошедшая без участия российских дипломатов, была отмечена опусканием на воду алых гвоздик в знак памяти о погибших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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