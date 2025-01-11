США отказали дипломатам из России в поездке на мемориальную церемонию

Власти США отказали российским дипломатам в согласовании поездки в Элизабет-Сити для участия в мемориальной церемонии, посвященной 80-й годовщине гибели советских летчиков. Об этом сообщило посольство России в Вашингтоне.
«Яркое подтверждение (желания США предать забвению сотрудничество с РФ во времена Второй мировой войны — прим. URA.RU) — отказ в согласовании поездки росдипломатов в город Элизабет-Сити для проведения мемориальной церемонии», — говорится в заявлении диппредставительства России. Содержание привело РИА Новости.
Дата является годовщиной гибели советских летчиков-участников проекта «Зебра», которые перегоняли гидросамолеты из США в СССР. Церемония, прошедшая без участия российских дипломатов, была отмечена опусканием на воду алых гвоздик в знак памяти о погибших.
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