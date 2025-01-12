Три человека погибли в аварии с автобусом в ДНР. Фото

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В Иловайске произошло крупное ДТП, несколько человек погибло
В Иловайске произошло крупное ДТП, несколько человек погибло Фото:

В Иловайске (ДНР) произошло ДТП. В результате происшествия на бок опрокинулся пассажирский автобус «Краснодар-Донецк». Сотрудники МЧС России оказали помощь пострадавшим и ликвидировали последствия аварии. Три человека погибло.

«В Иловайске на бок опрокинулся пассажирский автобус „Краснодар-Донецк“», — сообщила пресс-служба МЧС ДНР в своем telegram-канале. В автобусе на момент ДТП находилось 37 пассажиров. В аварии пострадали 27 человек, трое скончались.

На месте происшествия работали 13 специалистов и 3 единицы техники МЧС России. Эффективная работа спасателей позволила оперативно справиться с ситуацией и минимизировать возможные последствия для здоровья пострадавших.

В Иловайске произошло смертельное ДТП с автобусом
В Иловайске произошло смертельное ДТП с автобусом
Фото:

На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления Следственного комитета России. Они устанавливают обстоятельства аварии. По факту ДТП в Иловайске возбуждено уголовное дело.

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В Иловайске (ДНР) произошло ДТП. В результате происшествия на бок опрокинулся пассажирский автобус «Краснодар-Донецк». Сотрудники МЧС России оказали помощь пострадавшим и ликвидировали последствия аварии. Три человека погибло. «В Иловайске на бок опрокинулся пассажирский автобус „Краснодар-Донецк“», — сообщила пресс-служба МЧС ДНР в своем telegram-канале. В автобусе на момент ДТП находилось 37 пассажиров. В аварии пострадали 27 человек, трое скончались. На месте происшествия работали 13 специалистов и 3 единицы техники МЧС России. Эффективная работа спасателей позволила оперативно справиться с ситуацией и минимизировать возможные последствия для здоровья пострадавших. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления Следственного комитета России. Они устанавливают обстоятельства аварии. По факту ДТП в Иловайске возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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