В Иловайске (ДНР) произошло ДТП. В результате происшествия на бок опрокинулся пассажирский автобус «Краснодар-Донецк». Сотрудники МЧС России оказали помощь пострадавшим и ликвидировали последствия аварии. Три человека погибло.
«В Иловайске на бок опрокинулся пассажирский автобус „Краснодар-Донецк“», — сообщила пресс-служба МЧС ДНР в своем telegram-канале. В автобусе на момент ДТП находилось 37 пассажиров. В аварии пострадали 27 человек, трое скончались.
На месте происшествия работали 13 специалистов и 3 единицы техники МЧС России. Эффективная работа спасателей позволила оперативно справиться с ситуацией и минимизировать возможные последствия для здоровья пострадавших.
На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления Следственного комитета России. Они устанавливают обстоятельства аварии. По факту ДТП в Иловайске возбуждено уголовное дело.
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