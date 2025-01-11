Российские работники желают видеть своими руководителями Тони Старка и Холмса

Россияне хотели бы видеть своими руководителями Тони Старка, известного как «Железный человек» из фильмов Marvel и Шерлока Холмса. Это следует из данных опроса, проведенного сервисом для поиска работы Superjob.
«Чаще всего в качестве желаемых руководителей россияне называли Тони Старка, Шерлока Холмса и Бэтмена», — пишет РБК со ссылкой на опрос Superjob. Отмечается, что Тони Старк оказался самым популярным выбором, за него голос отдали 6% опрошенных. Следом за ним идут Шерлок Холмс, герой советских фильмов Глеб Жеглов и «Бэтмен», у каждого из которых по 5% голосов.
Третье место в опросе заняли по большей мере российские и советские персонажи. Опрашиваемые отдали предпочтения Катерине Тихомировой из «Москва слезам не верит», Людмиле Калугиной из фильма «Служебный роман» и Отто фон Штирлицу из «Семнадцать мгновений весны». На этой же строчке расположились Грегори Хаус («Доктор Хаус») и Терминатор — у каждого по 4%.
Также в числе распространенных вариантов оказались персонажи из «Гарри Поттера»: Альбус Дамблдор и Минерва Макгонагалл, а также Росомаха из «Людей Икс», Джеймс Бонд и многие другие. Среди российских персонажей предпочтения отдавались Роману Шилову из «Ментовских войн», Андрею Быкову из «Интернов», Филиппу Преображенскому из «Собачьего сердца», Саше Белому из «Бригады», Сергею Глухареву из «Глухаря» и т. д.
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