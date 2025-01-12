От жены сыщика до министра внутренних дел: топ-5 лучших российских сериалов с Натальей Вдовиной

Наталия Вдовина — российская актриса театра и кино, известная по фильмам «Возвращение», «Мымра», телесериалам «Ласточкино гнездо», «Исаев». Заслуженная артистка России. А ведь ее дебют в кино прошел не так гладко. Сегодня, 12 января, когда актрисе исполняется 55 лет, URA.RU предлагает вспомнить лучшие сериалы с Вдовиной.
Краткая биография актрисы
Родилась Вдовина в январе 1969 года в Белогорске (полуостров Крым). Еще в раннем возрасте у нее зародилась мечта стать актрисой.
После успешного окончания школы Наталья отправилась в Москву, где подала документы во все театральные институты столицы. Наталью приняли в престижную театральную школу-студию МХАТ, известную как «Щепка».
Начала свою театральную карьеру Вдовина в «Сатириконе», где играет до сих пор. Ее репертуар с каждым годом пополняется новыми работами. Лучшие роли Вдовиной в постановках: Стелла в «Великолепном рогоносце», Джульетта в «Ромео и Джульетте», Баронессса Штраль («Маскарад»), Полли Пичем («Трехгрошовая опера»), Офелия в «Гамлете», Леди Анна в «Ричарде III», Корделия («Король Лир»).
В середине 1990-х годов режиссер и сценарист Сергей Урсуляк выбрал Вдовину для исполнения роли Варвары Басовой в драматическом фильме «Летние люди». Однако картина не привлекла внимания публики. Спустя семь лет она же сыграла в детективе «Неудача Пуаро». И вот она уже принесла актрисе долгожданную славу.
Всего Вдовина снялась в 69 кинокартинах. Успех ей принесли экранизации «Две зимы и три лета», комедия «Последний из Магикан», мелодрама «Любовная сеть», детектив «Последний мент», криминалистика «Зеленый фургон. Совсем другая история», триллер «Пробуждение», драма «Серебряный волк».
Топ-5 лучших российских сериалов с Натальей Вдовиной
«Исаев» (2009)
«Исаев» — российский 16-серийный историко-приключенческий детективный телевизионный художественный фильм. Режиссером выступил Сергей Урсуляк.
Сюжет основан на трех литературных произведениях Юлиана Семенова, входящих в серию о Максиме Исаеве, советском разведчике-нелегале. Это романы «Пароль не нужен» (1966), «Бриллианты для диктатуры пролетариата» (1974), а также рассказ «Нежность» (1975). Сериал состоит из двух частей: «Бриллианты для диктатуры пролетариата» (8 серий) и «Пароль не нужен» (8 серий).
Сюжет киноленты разворачивается в 1920-х годах на территории Советской России и посвящен первым конфиденциальным миссиям молодого агента советской разведки Максима Исаева, выполняемым по заданию советских руководителей. В начале истории Исаев, представляющийся как политический эмигрант, отправляется в Ревель — столицу капиталистической Эстонии (современный Таллин). Его задачей является проникновение в круги белой эмиграции для пресечения контрабанды драгоценностей и бриллиантов, которые были украдены из Гохрана группой мошенников.
Вдовина сыграла в сериале роль Веры, бывшей жены графа Виктора Воронцова. Там также снялись Даниил Страхов, Константин Желдин, Борис Быстров, Полина Агуреева, Владимир Ильин и другие. Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 7.6 из 10.
«Ласточкино гнездо» (2012)
Сериал «Ласточкино гнездо» — мелодрама о жизни шестнадцатилетней выпускницы школы Иды. Для шестнадцатилетней выпускницы школы не существовало человека ближе и дороже, чем ее мать Светлана. Однако в один момент все в жизни Иды кардинально меняется: ее мать неожиданно умирает, оставляя девушку под опекой своей далекой и жестокой сестры. После потери матери Ида решительно настраивается на то, чтобы стать врачом и помогать людям.
Вдовина сыграла в сериале роль жены Корнилова, Аси Корниловой. Там также снялись Татьяна Арнтгольц, Юрий Стоянов, Дмитрий Муляр, Иван Жидков, Александр Козлов и другие. Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 8.0 из 10.
«Пробуждение» (2021)
Сериал «Пробуждение» — российский ремейк одноименного американского телесериала. Премьера состоялась 1 июля 2021 года.
Сериал повествует о Павле Фролове, следователе, которому однажды утром открывается, что его существование распалось на две параллельные реальности. В первой реальности он потерял свою жену в результате автомобильной катастрофы, тогда как во второй — его трагедия заключается в потере сына.
Главные роли в сериале исполнили Евгений Миронов, Наталия Вдовина, Михаил Шведов, Агриппина Стеклова, Руслан Герман, Александр Робак, Владимир Ильин, Александр Новин, Яна Сексте, Анастасия Стежко. Вдовина сыграла роль жены следователя Фролова. Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 8.3 из 10.
«Варшава'21» (2024)
«Варшава'21» — сериал, политический детектив. В период предвыборной кампании на пост президента Польши происходит циничное убийство известного журналиста Козельского. Польские телевизионные каналы быстро начинают распространять версию о возможном вмешательстве России в внутренние дела страны, что якобы направлено на поддержку сепаратистских настроений в Силезии и дестабилизацию ситуации в Польше. В качестве улики телевизионные каналы транслируют аудиозапись разговора между российским послом Конобеевым и одним из претендентов на президентский пост Домбровским, которая предположительно была отправлена с электронной почты убитого журналиста. Этот инцидент приводит к разжиганию геополитического конфликта, который может серьезно навредить национальным интересам страны.
Главные роли в сериале исполнили Дмитрий Миллер, Дмитрий Куличков, Валерия Шкирандо. Вдовина сыграла роль Луизы Брыльской — министра внутренних дил Польши. Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 7.6 из 10.
«Золотое дно» (2024-...)
«Золотое дно» — российский драматический телесериал, снятый по сценарию Сергея Минаева и Дмитрия Минаева. Руководитель крупного строительного холдинга Алексей Градов неожиданно скончался. После его смерти между родственниками и деловыми партнерами началась ожесточенная борьба за занятие его вакантной должности. В числе основных претендентов на контроль над активами компании оказались акционер холдинга Кудрявцев, отец покойного Градов-старший, сын Дмитрий, а также любовница Алексея, Надя.
Вдовина сыграла в сериале роль Ольги Градовой. Там также снялись Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Игорь Горди, Ангелина Пахомова, и другие. Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 8.0 из 10.
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