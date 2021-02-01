Кашин назвал главное достижение Ельцина

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Фотографии первого президента России Бориса Ельцина в архиве Музейно-выставочного комплекса УрФУ. Екатеринбург, ельцин на фотографии, архивная фотография
Олег Кашин назвал Бориса Ельцина реальным основателем РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главным достижением первого президента России Бориса Ельцина является вытеснение политической оппозиции. Таким мнением поделился журналист Олег Кашин.

«Главное достижение Ельцина — вытеснение политической оппозиции за пределы того пространства, где находится он сам», — пишет автор в издании Republic.ru. По словам Кашина, нынешняя радикализация оппозиции только воспроизводит ельцинскую технологию. Он подчеркнул, что первый президент России — реальный основатель Российской Федерации.

Президент РФ Владимир Путин примет участие в памятной церемонии по случаю 90-летия Ельцина, передает агентство Nation News. Дочь первого президента России Татьяна Юмашева рассказала, что президент жил не для семьи, а для того, чтобы сделать полезное для народа и своей страны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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