Дочь Ельцина заявила, что он никогда не цеплялся за власть

В юбилей отца дочь Бориса Ельцина не приедет в Екатеринбург Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева в юбилей своего отца рассказала, что он никогда не удерживал власть и не хотел вести спокойную жизнь. По ее мнению, для Ельцина представляло интерес сопротивление, которое приводило к результату.

«Как он не цеплялся за власть, так он не цеплялся и за удобную, спокойную жизнь. Может быть, время было такое или иначе он просто не мог — неинтересно, не будет сопротивления, не будет результата», — процитировал слова Юмашевой внук Ельцина Борис в своем instagram-аккаунте. Она также рассказала, что президент жил не для семьи, а для того, чтобы сделать полезное для народа и своей страны.

В честь 90-летия Ельцина Юмашева также составила его портрет. «Он умел разговаривать с людьми, слышать их, их чаяния и боли. Он умел прощать ошибки и никогда никому не мстил. Он не окружал себя льстивыми и удобными, он слышал разные мнения. Он тяжело, но адекватно воспринимал критику. Он сам поддерживал свободу прессы и запрещал другим давить на нее», — дополнила она.

При этом дочь Ельцина не собирается приезжать на его юбилей в Екатеринбург. В Ельцин-центре рассказали, что все члены семьи в этот день будут в Москве и пойдут возлагать цветы к его могиле на Новодевичьем кладбище. Также в мемориальных мероприятиях собирается принять участие президент России Владимир Путин, пишет деловая газета «ВЗГЛЯД».