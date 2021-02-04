Хакеры взламывают российские больницы. Чем это опасно

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Хакеры шантажируют пользователей, требуя деньги за восстановление доступа к их данным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вредоносные программы, блокирующие данные пользователей, приносят вред российским больницам. Об этом рассказал член Международного общества профессионалов конкурентной разведки (SCIP) Евгений Ющук. Хакеры требуют деньги за восстановление доступа к информации пациента.

«[Вредоносные программы] зашифровывают все данные на диске в замкнутый „контейнер“, который невозможно открыть без пароля», — цитирует радио Sputnik Ющука. По его словам, хакеры шантажируют пользователей, требуя деньги за восстановление доступа к данным. При этом встречаются случаи, когда хакеры, получив деньги, не открывают доступ к заблокированным данным.

Ющук подчеркнул, что в таком случае данные пациентов медучреждения могут быть навсегда потеряны. Эксперт призвал усиливать систему безопасности в больницах, чтобы личная информация пользователей не попала к хакерам.

Ранее сообщалось, что российские больницы в 2020 году впервые подверглись атакам хакеров, передает телеканал 360. Кроме этого, злоумышленники часто изобретают новые способы мошенничества.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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