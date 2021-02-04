Вредоносные программы, блокирующие данные пользователей, приносят вред российским больницам. Об этом рассказал член Международного общества профессионалов конкурентной разведки (SCIP) Евгений Ющук. Хакеры требуют деньги за восстановление доступа к информации пациента.
«[Вредоносные программы] зашифровывают все данные на диске в замкнутый „контейнер“, который невозможно открыть без пароля», — цитирует радио Sputnik Ющука. По его словам, хакеры шантажируют пользователей, требуя деньги за восстановление доступа к данным. При этом встречаются случаи, когда хакеры, получив деньги, не открывают доступ к заблокированным данным.
Ющук подчеркнул, что в таком случае данные пациентов медучреждения могут быть навсегда потеряны. Эксперт призвал усиливать систему безопасности в больницах, чтобы личная информация пользователей не попала к хакерам.
Ранее сообщалось, что российские больницы в 2020 году впервые подверглись атакам хакеров, передает телеканал 360. Кроме этого, злоумышленники часто изобретают новые способы мошенничества.
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