Продюсера Фадеева затравили в соцсетях после вакцинации от COVID

Максим Фадеев удивился «куче всевозможной гадости», которую получил после вакцинации от COVID Фото: страница Максима Фадеева в Instagram @fadeevmaxim

Продюсер, уроженец Курганской области Максим Фадеев подвергся резкой критике в соцсетях после вакцинации от COVID-19. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

По словам Фадеева, он получил в свой адрес «кучу всевозможной гадости». «Когда ты человеку говоришь, что ты поставил, а он тебе желает умереть, например. Или обвиняет в том, что я призываю к тому, что эта прививка будет поставлена детям, которые потом будут бесплодны, и тем самым я хочу, чтобы русские люди выродились», — сообщил продюсер. Он удивился, что кто-то вообще мог такое написать. «Но это факт, это написали», — добавил Фадеев.

«Все вранье, которое пишется — меня просто трясет от этого всего», — рассказал продюсер. По его словам, на первый день после вакцины место прививки немного болело. На следующий вечер ему очень хотелось спать: «Я впервые в жизни испытал такое чувство, когда ты абсолютно бесконтрольно, как будто под каким-то наркотиком, не можешь сдержаться, чтобы не уснуть».

Больше ничего необычного Фадеев не почувствовал. Вторая прививка оказалась вообще без побочных эффектов. У некоторых знакомых продюсера после вакцинации поднималась температура, но она легко сбивалась лекарствами. «А для самых упоротых, которые постоянно кричат: „Не ставьте! Не ставьте!“ Это как раз те самые люди, которых не нужно слушать», — подвел итог Фадеев.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Курганской области жалуются уполномоченному по правам человека на работодателей, которые принуждают их ставить вакцину от COVID. В связи с этим региональный омбудсмен провел совещание с участием сотрудников прокуратуры, депздрава, Роспотребнадзора и профсоюзов.