Долги россиян за отопления выросли на несколько млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Нефть марки Brent подорожала на 2,49% и остановилась на отметке в 62,66 доллара за баррель. Последний раз выше 62 долларов сырье этой марки поднималась в январе 2020 года. WTI также показала серьезный рост. Бочка этой марки торгуется по 59,72 (+2,54%).

На момент закрытия Московской биржи доллар поднялся до 73,71 рубля за единицу. Евро подешевело до 89,32 (+0,11) рубля (-0,04).

Ситуация в России

В России могут вырасти ставки по кредитам. В Ассоциации банков России связали это с инициативой Госдумы сохранить должникам минимальный доход.

Банк России сохранил ключевую ставку в 4,25% . Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что дальнейшее снижение может привести к ускорению инфляции.

Долги россиян за отопление превысили 209 млрд рублей. За 2020 год отрасль недосчиталась 15,5 млрд рублей.

Набиуллина заявила, что не считает биткоин валютой. Она предположила, что риски инвестирования в криптовалюты сохраняются и даже усиливаются .

Правительство РФ выделило дополнительные 3,6 млрд рублей на развитие российских сел. Деньги могут направить на ремонт школ, детских садов, закупку медицинского транспорта.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом. Этот исход возможен, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики.

Ситуация в мире

Сенаторы США призвали своего президента Джо Байдена ввести санкции против российского газопровода «Северный поток-2». Они считают, что Германия должна прислушаться к мнению американского руководства.

Индекс текущих экономических условий в США в феврале, по предварительной оценке, опустился до 86,2 пункта с 86,7 пункта в январе. Индекс экономических ожиданий — до 69,8 пункта с 74 пунктов.

Мнения экспертов

Доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ имени Плеханова Максим Марков считает, что не стоит ожидать изменений условий ипотечного кредитования. Банки продолжают адаптироваться к условиям, сложившимся в результате понижения ключевой ставки на 2% в 2020 году, а также в результате экономических последствий пандемии.

В России летом может возникнуть дефицит сахара в магазинах. Причинами могут послужить замороженные цены, неурожай и активность перекупщиков из Казахстана.