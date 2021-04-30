Онищенко раскрыл, кому можно не прививаться от коронавируса

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XV (15) съезд ЕР, Манеж. Москва, онищенко геннадий, портрет, съезд ер, единая россия
Геннадий Онищенко заявил, что прививку от COVID-19 могут не ставить переболевшие коронавирусом Фото:
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Коронавирус COVID-19

Депутат Госдумы, экс-главный санитарный врач страны, академик РАН Геннадий Онищенко отметил, что прививку от COVID-19 могут не делать переболевшие коронавирусом. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной перспективам «третьей волны» коронавируса в России.

«Если вы переболели, я разрешаю вам не прививаться. Если не болели — пойдите и сделайте прививку. Когда у нас будет 50-55 млн вакцинированных хотя бы к августу, мы сможем выстроить барьер против вируса», — подчеркнул Онищенко, пишет сайт MK.RU.

Депутат уточнил, что у россиян не должно быть сомнений и раздумий по поводу выбора вакцины и решения, ставить ли прививку из-за боязни появления побочных эффектов. «Вакцинация — не бутик, где клиент может и должен придирчиво выбирать. Возьмите за правило: какую вакцину вам предлагают сегодня, та и признана эффективной. Вакцинируйтесь», — подчеркнул он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый всплеск коронавируса в России может начаться осенью. Врачи и телеведущий Александр Мясников отметил, как сообщает агентство Nation News, что вакцинация от COVID-19 может быть противопоказана только тем, кто проходит химиотерапию.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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