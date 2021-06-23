СМИ: задержан топ-менеджер авиакомпании S7

Задержан летный директор авиакомпании S7. Об этом в своем telegram-канале со ссылкой на источник сообщает ТАСС.
По информации агентства, мужчина был задержан сотрудниками ФСБ в Подмосковье. «Летный директор S7 Airlines задержан в Подмосковье ФСБ с поличным при продаже должности пилота на новейший лайнер Airbus A320neo», — пишет издание со ссылкой на собеседника.
Уточняется, что за должность пилота задержанный просил 1,5 миллиона рублей. В авиакомпанию направлен запрос по поводу случившегося. Ответ на момент публикации не поступил.
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