СМИ: задержан топ-менеджер авиакомпании S7

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Первый рейс из Сочи. Курган, аэропорт, авиарейс, самолет, S7 Airlines
Задержан высокопоставленный сотрудник авиакомпании Фото:

Задержан летный директор авиакомпании S7. Об этом в своем telegram-канале со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

По информации агентства, мужчина был задержан сотрудниками ФСБ в Подмосковье. «Летный директор S7 Airlines задержан в Подмосковье ФСБ с поличным при продаже должности пилота на новейший лайнер Airbus A320neo», — пишет издание со ссылкой на собеседника.

Уточняется, что за должность пилота задержанный просил 1,5 миллиона рублей. В авиакомпанию направлен запрос по поводу случившегося. Ответ на момент публикации не поступил.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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