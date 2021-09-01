Скончался бывший главный архитектор Перми Сергей Шамарин

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Возложение цветов к мемориалу Вечного Огня в день памяти и скорби, в день начала ВОВ. Курган, гвоздики, возлоение цветов, день памяти, цветы
Сергею Шамарину было 76 лет Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Перми на 76-м году жизни умер архитектор Сергей Шамарин. На своей странице в Facebook он писал, что борется с коронавирусом.

«Сегодня, 1 сентября, на 76-м году жизни скончался архитектор Сергей Шамарин», — пишет Properm. Шамарин является уроженцем Свердловской области. Он окончил Пермский политехнический университет (ранее — институт). С 1997 по 2001 годы являлся главным архитектором Перми, а с 2001 по 2002-й — главным архитектором Пермской области.

Шамарин также входил в состав градостроительного совета при главе Перми, совета по архитектуре Союза архитекторов России, возглавлял Союз архитекторов Прикамья. Он является почетным архитектор России, профессором Международной академии архитектуры в Москве (МААМ).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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