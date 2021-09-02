В Кремле рассказали, почему Путин не ведет соцсети

Владимир Путин не хочет, чтобы кто-то вел за него соцсети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин сам не ведет никаких социальных сетей, у него не хватает на это времени. Также он не доверяет их вести кому-то за себя. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«У самого Путина нет социальных сетей. <…> Он говорил, что у него просто нет времени самому вести социальные сети. Он не хочет, чтобы кто-то это делал за него. Он считает это неправильным. Тем не менее, мы как Кремль, наше правительство, отдельные министерства — мы все больше присутствуем в социальных сетях, задействуем эти механизмы», — заверяет Песков, отвечая на вопрос во время марафона «Новое знание». Его трансляция проходит на официальном сайте проекта.

Днем ранее Владимир Путин также встретился со школьниками на марафоне общества «Знание». Отвечая на вопросы, он заметил, что в интернете очень много информационного мусора.