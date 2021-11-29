29 ноября 2021

СМИ: главного пермского пожарного уволили после жалоб Путину

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в ТЦ Триада. Пермь, мчс, пожарная машина, пожар, мчс эмблема
После проверки уволен главный пожарный Пермского края Фото:

Руководитель пермского краевого управления Государственной противопожарной службы Роман Пьянков уволен с должности. Об этом сообщает telegram-канал «Лбов».

«В ведении управления находятся районные противопожарные части Пермского края, чьи сотрудники в последние годы часто публично жаловались на низкий уровень оплаты труда, — говорится в сообщении. — Чиновник на жалобы реагировал „репрессиями“ и угрозами. Несмотря на низкий уровень оплаты труда в территориях зарплата росла у самого руководителя».

Пермские пожарные в последние годы часто обращали внимание на то, что их зарплаты заметно отстают от среднерыночной. В марте они записывали видеообращение на имя губернатора Дмитрия Махонина. В июле направляли жалобу в адрес президента Владимира Путина. После этого его авторам пришлось уволиться. По поручению главы региона краевое министерство территориальной безопасности провело проверку деятельности Романа Пьянкова. А по результатам проверки было принято решение о его увольнении.

В министерстве территориальной безопасности не смогли оперативно прокомментировать информацию. Редакция направила запрос, ответ на который на момент публикации не был предоставлен.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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