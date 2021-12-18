BBC: у британской разведки был план по спасению Николая II

19 декабря 2021 в 07:57 Размер текста - 17 +

Британцы планировали вывести Николая II в Лондон Фото: Анна Майорова © URA.RU В период Октябрьской революции 1917 года в России британские разведчики разработали секретный план, чтобы спасти последнего русского императора Николая II. Об этом сообщает британский телеканал BBC. «Британскому агенту Локеру-Лэмпсону удалось завербовать одного из слуг, работавших в Александровском дворце — именно там находилась под арестом царская семья после отречения. Офицер решил использовать этого агента. По плану разведки, в обозначенный день слуга должен был прийти, сбрить бороду Николаю II, поменяться с ним одеждой и прикрепить себе накладную бороду, похожую на бороду отрекшегося императора», — сообщается на официальном сайте агентства. Отмечается, что план был почти воплощен в жизнь, но он предполагал лишь спасение императора. А Николай II заявил, что никуда не поедет без своей семьи. Также была и другая проблема. Нужно было получить одобрение Лондона и прислать в Россию боевой корабль для эвакуации Романовых. В итоге время было упущено, и 17 июля 1918 года Николай II с женой, детьми и прислугой был расстрелян в Екатеринбурге (Свердловская область). До этого события, в августе 1917 Николая II с семьей привезли в Тобольск (Тюменская область). Так он прожил до начала апреля 1918 года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В период Октябрьской революции 1917 года в России британские разведчики разработали секретный план, чтобы спасти последнего русского императора Николая II. Об этом сообщает британский телеканал BBC. «Британскому агенту Локеру-Лэмпсону удалось завербовать одного из слуг, работавших в Александровском дворце — именно там находилась под арестом царская семья после отречения. Офицер решил использовать этого агента. По плану разведки, в обозначенный день слуга должен был прийти, сбрить бороду Николаю II, поменяться с ним одеждой и прикрепить себе накладную бороду, похожую на бороду отрекшегося императора», — сообщается на официальном сайте агентства. Отмечается, что план был почти воплощен в жизнь, но он предполагал лишь спасение императора. А Николай II заявил, что никуда не поедет без своей семьи. Также была и другая проблема. Нужно было получить одобрение Лондона и прислать в Россию боевой корабль для эвакуации Романовых. В итоге время было упущено, и 17 июля 1918 года Николай II с женой, детьми и прислугой был расстрелян в Екатеринбурге (Свердловская область). До этого события, в августе 1917 Николая II с семьей привезли в Тобольск (Тюменская область). Так он прожил до начала апреля 1918 года.