18 декабря 2021

BBC: у британской разведки был план по спасению Николая II

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Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Свердловская область, Среднеуральск, николай II, среднеуральский женский монастырь, николай второй, памятник
Британцы планировали вывести Николая II в Лондон Фото:

В период Октябрьской революции 1917 года в России британские разведчики разработали секретный план, чтобы спасти последнего русского императора Николая II. Об этом сообщает британский телеканал BBC.

«Британскому агенту Локеру-Лэмпсону удалось завербовать одного из слуг, работавших в Александровском дворце — именно там находилась под арестом царская семья после отречения. Офицер решил использовать этого агента. По плану разведки, в обозначенный день слуга должен был прийти, сбрить бороду Николаю II, поменяться с ним одеждой и прикрепить себе накладную бороду, похожую на бороду отрекшегося императора», — сообщается на официальном сайте агентства.

Отмечается, что план был почти воплощен в жизнь, но он предполагал лишь спасение императора. А Николай II заявил, что никуда не поедет без своей семьи. Также была и другая проблема. Нужно было получить одобрение Лондона и прислать в Россию боевой корабль для эвакуации Романовых. В итоге время было упущено, и 17 июля 1918 года Николай II с женой, детьми и прислугой был расстрелян в Екатеринбурге (Свердловская область). До этого события, в августе 1917 Николая II с семьей привезли в Тобольск (Тюменская область). Так он прожил до начала апреля 1918 года.

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В период Октябрьской революции 1917 года в России британские разведчики разработали секретный план, чтобы спасти последнего русского императора Николая II. Об этом сообщает британский телеканал BBC. «Британскому агенту Локеру-Лэмпсону удалось завербовать одного из слуг, работавших в Александровском дворце — именно там находилась под арестом царская семья после отречения. Офицер решил использовать этого агента. По плану разведки, в обозначенный день слуга должен был прийти, сбрить бороду Николаю II, поменяться с ним одеждой и прикрепить себе накладную бороду, похожую на бороду отрекшегося императора», — сообщается на официальном сайте агентства. Отмечается, что план был почти воплощен в жизнь, но он предполагал лишь спасение императора. А Николай II заявил, что никуда не поедет без своей семьи. Также была и другая проблема. Нужно было получить одобрение Лондона и прислать в Россию боевой корабль для эвакуации Романовых. В итоге время было упущено, и 17 июля 1918 года Николай II с женой, детьми и прислугой был расстрелян в Екатеринбурге (Свердловская область). До этого события, в августе 1917 Николая II с семьей привезли в Тобольск (Тюменская область). Так он прожил до начала апреля 1918 года.
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