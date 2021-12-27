Вдова журналиста Просвирнина заявила о странном поведении мужа

Супруга журналиста-националиста, основателя проекта «Спутник и погром» (заблокирован на территории РФ) Егора Просвирнина рассказала о его странном и эксцентричном поведении накануне смерти. Женщина также заявила, что пыталась вывести мужа из трехдневного запоя.
«С самого утра он проснулся, меня разбудил: «Знаешь в чем дело? В самом виде из окна…», — передают слова вдовы «Известия».
Также стало известно, что Просвирин употреблял алкоголь на протяжении трех дней. В понедельник он начал вести себя неадекватно и разгромил мебель. Просвирин выгнал супругу и родственников, которые пытались помочь, из квартиры и закрылся на замок.
Ранее сообщалось, что Егор Просвирнин выпал из окна в Москве. Инцидент произошел на Тверской, мужчина был без одежды и в нетрезвом состоянии.
Супруга журналиста-националиста, основателя проекта «Спутник и погром» (заблокирован на территории РФ) Егора Просвирнина рассказала о его странном и эксцентричном поведении накануне смерти. Женщина также заявила, что пыталась вывести мужа из трехдневного запоя. «С самого утра он проснулся, меня разбудил: «Знаешь в чем дело? В самом виде из окна…», — передают слова вдовы «Известия». Также стало известно, что Просвирин употреблял алкоголь на протяжении трех дней. В понедельник он начал вести себя неадекватно и разгромил мебель. Просвирин выгнал супругу и родственников, которые пытались помочь, из квартиры и закрылся на замок. Ранее сообщалось, что Егор Просвирнин выпал из окна в Москве. Инцидент произошел на Тверской, мужчина был без одежды и в нетрезвом состоянии.