27 декабря 2021

Вдова журналиста Просвирнина заявила о странном поведении мужа

© Служба новостей «URA.RU»
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Минусинский электротехнический комплекс. Минусинск, Красноярский край, разбитое стекло, разбитое окно
Журналист выпал из окна и погиб Фото:

Супруга журналиста-националиста, основателя проекта «Спутник и погром» (заблокирован на территории РФ) Егора Просвирнина рассказала о его странном и эксцентричном поведении накануне смерти. Женщина также заявила, что пыталась вывести мужа из трехдневного запоя.

«С самого утра он проснулся, меня разбудил: «Знаешь в чем дело? В самом виде из окна…», — передают слова вдовы «Известия».

Также стало известно, что Просвирин употреблял алкоголь на протяжении трех дней. В понедельник он начал вести себя неадекватно и разгромил мебель. Просвирин выгнал супругу и родственников, которые пытались помочь, из квартиры и закрылся на замок.

Ранее сообщалось, что Егор Просвирнин выпал из окна в Москве. Инцидент произошел на Тверской, мужчина был без одежды и в нетрезвом состоянии.

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Супруга журналиста-националиста, основателя проекта «Спутник и погром» (заблокирован на территории РФ) Егора Просвирнина рассказала о его странном и эксцентричном поведении накануне смерти. Женщина также заявила, что пыталась вывести мужа из трехдневного запоя. «С самого утра он проснулся, меня разбудил: «Знаешь в чем дело? В самом виде из окна…», — передают слова вдовы «Известия». Также стало известно, что Просвирин употреблял алкоголь на протяжении трех дней. В понедельник он начал вести себя неадекватно и разгромил мебель. Просвирин выгнал супругу и родственников, которые пытались помочь, из квартиры и закрылся на замок. Ранее сообщалось, что Егор Просвирнин выпал из окна в Москве. Инцидент произошел на Тверской, мужчина был без одежды и в нетрезвом состоянии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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