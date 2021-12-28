Иммунолог: госпитализации при «Омикроне» снизились почти вдвое

28 декабря 2021 в 21:34 Размер текста - 17 +

Вакцина помогает избежать госпитализации при «Омикроне» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В странах, где распространен штамм корнавируса «Омикрон», число госпитализаций снизилось почти в два раза по сравнению с «Делтой». Об этом URA.RU сообщил гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «По последним данным британским, датским и американским, снижен риск госпитализации при „Омикроне“. От 1,6 до 1,8 ниже, чем для „Дельты“. Мы приблизились по госпитализации к уровню „Альфы“. Разница не очень существенная. Это связано с тем, что болеют больше те, кто уже переболел или поставил вакцину. Иммунитета хватает, чтобы предотвратить тяжелое течение, но не хватает на то, чтобы не заразиться», — сказал Николай Крючков. Он не исключил, что ситуация может измениться. «Болеют в основном молодые. Если перекинется на пожилых, не факт, что мы увидим такую же картину. Это свойство популяции, куда он пришел», — отметил иммунолог. Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог, молекулярный биолог Максим Скулачев согласился с тем, что «Омикрон» гораздо легче переносят те, кто уже сталкивался с COVID-19. «Действительно, если у вас уже есть иммунитет к коронавирусу, то вероятность тяжелого течения резко уменьшается, если вы заразились „Омикроном“. Я бы исходил из того, что „Омикрон“ — не легче, чем остальные варианты, но он гораздо легче переносится, если у вас есть иммунитет к коронавирусу. Для вакцинированных и ранее переболевших, он не на столько страшен», — уточнил Скулачев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В странах, где распространен штамм корнавируса «Омикрон», число госпитализаций снизилось почти в два раза по сравнению с «Делтой». Об этом URA.RU сообщил гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «По последним данным британским, датским и американским, снижен риск госпитализации при „Омикроне“. От 1,6 до 1,8 ниже, чем для „Дельты“. Мы приблизились по госпитализации к уровню „Альфы“. Разница не очень существенная. Это связано с тем, что болеют больше те, кто уже переболел или поставил вакцину. Иммунитета хватает, чтобы предотвратить тяжелое течение, но не хватает на то, чтобы не заразиться», — сказал Николай Крючков. Он не исключил, что ситуация может измениться. «Болеют в основном молодые. Если перекинется на пожилых, не факт, что мы увидим такую же картину. Это свойство популяции, куда он пришел», — отметил иммунолог. Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог, молекулярный биолог Максим Скулачев согласился с тем, что «Омикрон» гораздо легче переносят те, кто уже сталкивался с COVID-19. «Действительно, если у вас уже есть иммунитет к коронавирусу, то вероятность тяжелого течения резко уменьшается, если вы заразились „Омикроном“. Я бы исходил из того, что „Омикрон“ — не легче, чем остальные варианты, но он гораздо легче переносится, если у вас есть иммунитет к коронавирусу. Для вакцинированных и ранее переболевших, он не на столько страшен», — уточнил Скулачев.