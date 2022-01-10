Белый дом призвали нарастить поставки оружия на Украину

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В качестве мер давления на Москву эксперты посоветовали нарастить поставки летальных вооружений на Украину. Фото:

Группа американских экспертов по вопросам России призвала советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана во время одной из бесед, которая прошла в преддверии женевских переговоров, отправить на Украину больше оружия. Об этом журналистам сообщили участники разговора.

«Самое важное, что Запад может сделать сейчас, — это усилить сдерживающую мощь вооруженных сил Украины. Путем предоставления военной помощи и оборудования на ускоренной основе» — отмечает портал Axios, ссылаясь на участников встречи.

По данным портала, в администрации президента США Джо Байдена отмечают несколько областей, которые Вашингтон хотел бы обсудить с Россией. По предварительным данным, США согласны на ограничение количества проводимых учений НАТО в Европе и на ограничения по количеству размещенных ракет.

Ранее Москва направила Вашингтону проекты договоров между РФ и США о гарантиях безопасности, которые и послужат темой женевских переговоров 10 января. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны могут прийти к мирному решению вокруг Украины, но риск конфликта между альянсом и Россией остается. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Запад должен отказаться от расширения НАТО.

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Группа американских экспертов по вопросам России призвала советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана во время одной из бесед, которая прошла в преддверии женевских переговоров, отправить на Украину больше оружия. Об этом журналистам сообщили участники разговора. «Самое важное, что Запад может сделать сейчас, — это усилить сдерживающую мощь вооруженных сил Украины. Путем предоставления военной помощи и оборудования на ускоренной основе» — отмечает портал Axios, ссылаясь на участников встречи. По данным портала, в администрации президента США Джо Байдена отмечают несколько областей, которые Вашингтон хотел бы обсудить с Россией. По предварительным данным, США согласны на ограничение количества проводимых учений НАТО в Европе и на ограничения по количеству размещенных ракет. Ранее Москва направила Вашингтону проекты договоров между РФ и США о гарантиях безопасности, которые и послужат темой женевских переговоров 10 января. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны могут прийти к мирному решению вокруг Украины, но риск конфликта между альянсом и Россией остается. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Запад должен отказаться от расширения НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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