Белый дом призвали нарастить поставки оружия на Украину

Группа американских экспертов по вопросам России призвала советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана во время одной из бесед, которая прошла в преддверии женевских переговоров, отправить на Украину больше оружия. Об этом журналистам сообщили участники разговора.
«Самое важное, что Запад может сделать сейчас, — это усилить сдерживающую мощь вооруженных сил Украины. Путем предоставления военной помощи и оборудования на ускоренной основе» — отмечает портал Axios, ссылаясь на участников встречи.
По данным портала, в администрации президента США Джо Байдена отмечают несколько областей, которые Вашингтон хотел бы обсудить с Россией. По предварительным данным, США согласны на ограничение количества проводимых учений НАТО в Европе и на ограничения по количеству размещенных ракет.
Ранее Москва направила Вашингтону проекты договоров между РФ и США о гарантиях безопасности, которые и послужат темой женевских переговоров 10 января. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны могут прийти к мирному решению вокруг Украины, но риск конфликта между альянсом и Россией остается. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Запад должен отказаться от расширения НАТО.
Группа американских экспертов по вопросам России призвала советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана во время одной из бесед, которая прошла в преддверии женевских переговоров, отправить на Украину больше оружия. Об этом журналистам сообщили участники разговора. «Самое важное, что Запад может сделать сейчас, — это усилить сдерживающую мощь вооруженных сил Украины. Путем предоставления военной помощи и оборудования на ускоренной основе» — отмечает портал Axios, ссылаясь на участников встречи. По данным портала, в администрации президента США Джо Байдена отмечают несколько областей, которые Вашингтон хотел бы обсудить с Россией. По предварительным данным, США согласны на ограничение количества проводимых учений НАТО в Европе и на ограничения по количеству размещенных ракет. Ранее Москва направила Вашингтону проекты договоров между РФ и США о гарантиях безопасности, которые и послужат темой женевских переговоров 10 января. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны могут прийти к мирному решению вокруг Украины, но риск конфликта между альянсом и Россией остается. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Запад должен отказаться от расширения НАТО.