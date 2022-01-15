Путину и Лукашенко понадобился час на план спасения Казахстана

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Лукашенко, путин владимир, лукашенко александр
Александр Лукашенко раскрыл подробности подготовки операции ОДКБ в Казахстане совместно с Владимиром Путиным Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Президент России Владимир Путин совместно с белорусским лидером Александром Лукашенко разработали план по урегулированию конфликта в Казахстане за один час. По словам Лукашенко, лидеры стран действовали решительно и без колебаний.

«Я скажу больше, без хвастовства. Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами — России и Беларуси — в течение одного часа. Был намечен замысел, министерства обороны под руководством Шойгу и Хренина детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов, и уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан. Все было сделано быстро и решительно, без колебаний», — рассказал Лукашенко изданию «Белта».

Ситуация в Казахстане начала накалятся 2 января. Стихийные акции протеста переросли в столкновения митингующих с полицией и акты мародерства. В результате протестов погибли 20 силовиков. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайной ситуации. Он также обратился за военной помощью к Организации Договора коллективной безопасности для преодоления «террористической угрозы».

Ранее МИД Казахстана заявил, что в беспорядках участвовали люди, которые ранее воевали в горячих точках на стороне радикальных исламистов. В республику прибыли военные из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. Позже Путин заявил, что первая в истории военная операция коллективных сил ОДКБ позволила восстановить правопорядок в Казахстане.

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Президент России Владимир Путин совместно с белорусским лидером Александром Лукашенко разработали план по урегулированию конфликта в Казахстане за один час. По словам Лукашенко, лидеры стран действовали решительно и без колебаний. «Я скажу больше, без хвастовства. Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами — России и Беларуси — в течение одного часа. Был намечен замысел, министерства обороны под руководством Шойгу и Хренина детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов, и уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан. Все было сделано быстро и решительно, без колебаний», — рассказал Лукашенко изданию «Белта». Ситуация в Казахстане начала накалятся 2 января. Стихийные акции протеста переросли в столкновения митингующих с полицией и акты мародерства. В результате протестов погибли 20 силовиков. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайной ситуации. Он также обратился за военной помощью к Организации Договора коллективной безопасности для преодоления «террористической угрозы». Ранее МИД Казахстана заявил, что в беспорядках участвовали люди, которые ранее воевали в горячих точках на стороне радикальных исламистов. В республику прибыли военные из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. Позже Путин заявил, что первая в истории военная операция коллективных сил ОДКБ позволила восстановить правопорядок в Казахстане.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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