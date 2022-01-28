В Госдуме рассказали о повышении стипендий студентам

Студентам необходимо повысить стипендии до уровня прожиточного минимума, но сделать это будет непросто так как федеральный бюджет уже утвержден. Об этом рассказала член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Это поддержит студентов, я с этим согласна. Другое дело, сколько это будет стоить. Необходимо все внимательно просчитать. Бюджет уже сформирован, поэтому поздно рассматривать подобное предложение, только если с учетом корректировки указанного бюджета. Думаю, нужно помогать студентам в любом случае. Реализовать законопроект о значительном увеличении стипендий можно, но необходимо тщательно подсчитать, какая сумма потребуется», — сказала Бессараб в беседе с агентством Nation News.
Ранее президент России Владимир Путин попросил министра науки и высшего образования Валерия Фалькова «не жадничать» со стипендиями для студентов магистратуры. Фальков пообещал проработать предложения по увеличению стипендий и заявил, что «жадничать не будут».
Студентам необходимо повысить стипендии до уровня прожиточного минимума, но сделать это будет непросто так как федеральный бюджет уже утвержден. Об этом рассказала член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Это поддержит студентов, я с этим согласна. Другое дело, сколько это будет стоить. Необходимо все внимательно просчитать. Бюджет уже сформирован, поэтому поздно рассматривать подобное предложение, только если с учетом корректировки указанного бюджета. Думаю, нужно помогать студентам в любом случае. Реализовать законопроект о значительном увеличении стипендий можно, но необходимо тщательно подсчитать, какая сумма потребуется», — сказала Бессараб в беседе с агентством Nation News. Ранее президент России Владимир Путин попросил министра науки и высшего образования Валерия Фалькова «не жадничать» со стипендиями для студентов магистратуры. Фальков пообещал проработать предложения по увеличению стипендий и заявил, что «жадничать не будут».