В Госдуме рассказали о повышении стипендий студентам

Реализовать закон о значительном увеличении стипендии возможно, считает Светлана Бессараб Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Студентам необходимо повысить стипендии до уровня прожиточного минимума, но сделать это будет непросто так как федеральный бюджет уже утвержден. Об этом рассказала член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Это поддержит студентов, я с этим согласна. Другое дело, сколько это будет стоить. Необходимо все внимательно просчитать. Бюджет уже сформирован, поэтому поздно рассматривать подобное предложение, только если с учетом корректировки указанного бюджета. Думаю, нужно помогать студентам в любом случае. Реализовать законопроект о значительном увеличении стипендий можно, но необходимо тщательно подсчитать, какая сумма потребуется», — сказала Бессараб в беседе с агентством Nation News.

Ранее президент России Владимир Путин попросил министра науки и высшего образования Валерия Фалькова «не жадничать» со стипендиями для студентов магистратуры. Фальков пообещал проработать предложения по увеличению стипендий и заявил, что «жадничать не будут».