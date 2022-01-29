В Пятигорске эвакуируют население из-за пожара на заводе

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Практические учения по ликвидации природного пожара. Свердловская область, село Сипавское, пожар, пламя, огонь, возгорание, горит трава, горит лес, горит
В Пятигорске эвакуируют жителей из-за пожара на хладокомбинате Фото:

В Пятигорске (Ставропольский край) из-за пожара власти объявили эвакуацию населения в приближенных районах. Возгорание на площади 600 квадратных метров произошло на хладокомбинате «Холод».

«Просим подойти с пониманием и покинуть близлежащую зону. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Тушением огня заняты более 60 человек и 19 единиц техники», — сообщает «Ридус» слова мэра города Дмитрия Ворошилова.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области сообщали, что на территории Курганского машиностроительного завода 10 декабря загорелись отложения краски. К тушению пожара привлекли 10 единиц техники и 38 человек. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

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В Пятигорске (Ставропольский край) из-за пожара власти объявили эвакуацию населения в приближенных районах. Возгорание на площади 600 квадратных метров произошло на хладокомбинате «Холод». «Просим подойти с пониманием и покинуть близлежащую зону. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Тушением огня заняты более 60 человек и 19 единиц техники», — сообщает «Ридус» слова мэра города Дмитрия Ворошилова. Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области сообщали, что на территории Курганского машиностроительного завода 10 декабря загорелись отложения краски. К тушению пожара привлекли 10 единиц техники и 38 человек. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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