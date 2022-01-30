Умерла создательница мультфильма про Чебурашку

Майя Бузинова скончалась на 93-м году жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На 93-м году жизни умерла художник-мультипликатор Майя Бузинова. Она принимала участие в создании советских мультфильмов «Чебурашка» и «Варежка».

«Еще две звезды вспыхнули в небесах вечности. Майя Николаевна Бузинова, одушевившая Чебурашку», — написал на своей странице в Facebook шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

Майя Бузинова принимала участие в создании таких мультфильмов, как «Чебурашка», «Варежка», «Золотой мальчик» и многих других. Кроме этого мультипликатор занималась режиссурой фильмов «Свинопас, «Дядюшка Ау» и «Новоселье у братца кролика».