Mash: контрактник застрелил солдата-срочника в Подмосковье

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Оружие и патроны. Челябинск, боеприпасы, патроны, оружие
Солдат погиб в результате неосторожного обращения с оружием Фото:

В одной из воинских частей, которая располагается в Подмосковье, солдат контрактной службы застрелил солдата срочной службы. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Стрельба произошла в деревне Троице-Сельцо, Мытищи. Находясь в комнате вооружения, мужчина выстрелил в голову 25-летнему Владиславу. Он погиб», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в воинской части ПВО. На месте работают оперативные службы. Согласно сведениям пресс-службы Западного военного округа, солдат погиб из-за неосторожного обращения с оружием.

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В одной из воинских частей, которая располагается в Подмосковье, солдат контрактной службы застрелил солдата срочной службы. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Стрельба произошла в деревне Троице-Сельцо, Мытищи. Находясь в комнате вооружения, мужчина выстрелил в голову 25-летнему Владиславу. Он погиб», — говорится в сообщении. Инцидент произошел в воинской части ПВО. На месте работают оперативные службы. Согласно сведениям пресс-службы Западного военного округа, солдат погиб из-за неосторожного обращения с оружием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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