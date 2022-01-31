Mash: контрактник застрелил солдата-срочника в Подмосковье

В одной из воинских частей, которая располагается в Подмосковье, солдат контрактной службы застрелил солдата срочной службы. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Стрельба произошла в деревне Троице-Сельцо, Мытищи. Находясь в комнате вооружения, мужчина выстрелил в голову 25-летнему Владиславу. Он погиб», — говорится в сообщении. Инцидент произошел в воинской части ПВО. На месте работают оперативные службы. Согласно сведениям пресс-службы Западного военного округа, солдат погиб из-за неосторожного обращения с оружием.