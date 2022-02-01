РФ запретила экспорт аммиачной селитры из-за прихода ранней весны

02 февраля 2022 в 02:20 Размер текста - 17 +

Российские власти решили запретить экспорт аммиачной селитры на два месяца Фото: Pixabay Россия временно запретит экспорт аммиачной селитры. Об этом сообщила пресс-служба РФ. «С 2 февраля вступает в силу двухмесячный запрет на экспорт аммиачной селитры. Соответствующее постановление правительства подписано», — говорится в сообщении. Решение было принято для того, чтобы обеспечить удобрением отечественных аграриев. Кроме того, ко дню, когда запрет снимут, спрос на внутреннем рынке на аммиачную селитру должен достичь пиковых значений. Российские регионы нуждаются в дополнительных поставках минеральных удобрениях, так как в стране ожидается наступление ранней весны. По словам представителей Минпромторга, данный запрет не сильно повлияет на годовые объемы экспорта химического вещества, поскольку размер годовой квоты (744 тыс. тонн) будет сохранен. По словам метеоролога Александра Шувалова, резкий, но кратковременный приход весны в Россию ожидается в южных регионах. Так, тепло ожидает жителей Кубани. По прогнозам синоптиков, 2 и 3 февраля воздух может прогреться до +12, +14 градусов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия временно запретит экспорт аммиачной селитры. Об этом сообщила пресс-служба РФ. «С 2 февраля вступает в силу двухмесячный запрет на экспорт аммиачной селитры. Соответствующее постановление правительства подписано», — говорится в сообщении. Решение было принято для того, чтобы обеспечить удобрением отечественных аграриев. Кроме того, ко дню, когда запрет снимут, спрос на внутреннем рынке на аммиачную селитру должен достичь пиковых значений. Российские регионы нуждаются в дополнительных поставках минеральных удобрениях, так как в стране ожидается наступление ранней весны. По словам представителей Минпромторга, данный запрет не сильно повлияет на годовые объемы экспорта химического вещества, поскольку размер годовой квоты (744 тыс. тонн) будет сохранен. По словам метеоролога Александра Шувалова, резкий, но кратковременный приход весны в Россию ожидается в южных регионах. Так, тепло ожидает жителей Кубани. По прогнозам синоптиков, 2 и 3 февраля воздух может прогреться до +12, +14 градусов.