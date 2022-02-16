Российские хоккеисты оказались в шаге от медалей Олимпиады

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Российские хоккеисты сразились с Данией Фото:
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Олимпийские игры-2022 в Пекине

Российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады в Пекине, обыграв в четвертьфинале Данию со счетом 3:1. В следующем матче за выход в финал сборная Олимпийского комитета РФ поборется со сборной Словакии, которая выиграла США. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета.

Счет в первом периоде открыл Вадим Щипачев, забросив первую шайбу на турнире. Во втором Франс Нильсен сравнял, пока датчане играли в большинстве. Затем Никита Нестеров снова вывел россиян вперед, а Вячеслав Войнов удвоил преимущество (3:1).

Россияне начали Олимпиаду победой над Швейцарией 1:0, затем на групповом этапе сыграли с Данией и победили со счетом 2:0. В заключительном матче российские хоккеисты проиграли Чехии, но вышли в плей-офф с первого места в группе. Состязание закончилось со счетом 5:6, победную шайбу забросили в овертайме, в то время, когда россияне были в меньшинстве.

Соперником сборной ОКР в финале станет Словакия. Ранее по буллитам она победила сборную США со счетом 3:2.

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Российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады в Пекине, обыграв в четвертьфинале Данию со счетом 3:1. В следующем матче за выход в финал сборная Олимпийского комитета РФ поборется со сборной Словакии, которая выиграла США. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета. Счет в первом периоде открыл Вадим Щипачев, забросив первую шайбу на турнире. Во втором Франс Нильсен сравнял, пока датчане играли в большинстве. Затем Никита Нестеров снова вывел россиян вперед, а Вячеслав Войнов удвоил преимущество (3:1). Россияне начали Олимпиаду победой над Швейцарией 1:0, затем на групповом этапе сыграли с Данией и победили со счетом 2:0. В заключительном матче российские хоккеисты проиграли Чехии, но вышли в плей-офф с первого места в группе. Состязание закончилось со счетом 5:6, победную шайбу забросили в овертайме, в то время, когда россияне были в меньшинстве. Соперником сборной ОКР в финале станет Словакия. Ранее по буллитам она победила сборную США со счетом 3:2.
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